Installer LocalAI med ett-klikks installasjon.
Selvhostet, OpenAI API-kompatibel inferensserver som kjører LLM-er, bildegenerering og lydtranskripsjon på din egen maskinvare.
Velg en VPS-plan for LocalAI
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med LocalAI
LocalAI er et gratis, åpen kildekode-alternativ til OpenAI API som kjører utelukkende på din egen infrastruktur. Den implementerer OpenAI REST API-spesifikasjonen, slik at enhver applikasjon bygget for OpenAI — LangChain, LlamaIndex, AutoGen og hundrevis av andre — kan bytte til LocalAI ved å endre en enkelt endepunkt-URL uten at kodeendringer er nødvendig. Den støtter språkmodeller via llama.cpp, bildegenerering via Stable Diffusion og lydtranskripsjon via Whisper, alt servert fra én container med et innebygd modellgalleri og chat-grensesnitt.
Selv-hosting av LocalAI betyr at dine prompter, svar og generert innhold aldri forlater serveren din. Det er ingen kostnader per token, ingen hastighetsbegrensninger og ingen avhengighet av tredjeparts API-tilgjengelighet — noe som gjør det praktisk for personvernfølsomme arbeidsmengder og kostnadsbevisste produksjonsdistribusjoner.
Viktige funksjoner i LocalAI
OpenAI API-kompatibel
Fungerer som en erstatning for OpenAI API-kall uten å endre applikasjonskoden — bare oppdater basis-URL-en og bytt API-nøkkelen.
Multimodal inferens
Kjør språkmodeller, bildegenerering (Stable Diffusion) og lydtranskripsjon (Whisper) fra én enkelt server under ett samlet API.
Innebygd modellgalleri
Bla gjennom, last ned og aktiver forhåndskonfigurerte modeller via webgrensesnittet uten å skrive konfigurasjonsfiler eller kjøre CLI-kommandoer.
Kun CPU-drift
Kjører på standard VPS-maskinvare uten GPU-krav — GPU-akselerasjon støttes når tilgjengelig, men er aldri påkrevd.
Ingen tokenkostnader
Ubegrenset inferens uten pris per forespørsel, brukskvoter eller fakturering — din eneste kostnad er VPS-en som kjører den.
Hvorfor kjøre LocalAI på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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