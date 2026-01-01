LocalAI er et gratis, åpen kildekode-alternativ til OpenAI API som kjører utelukkende på din egen infrastruktur. Den implementerer OpenAI REST API-spesifikasjonen, slik at enhver applikasjon bygget for OpenAI — LangChain, LlamaIndex, AutoGen og hundrevis av andre — kan bytte til LocalAI ved å endre en enkelt endepunkt-URL uten at kodeendringer er nødvendig. Den støtter språkmodeller via llama.cpp, bildegenerering via Stable Diffusion og lydtranskripsjon via Whisper, alt servert fra én container med et innebygd modellgalleri og chat-grensesnitt.

Selv-hosting av LocalAI betyr at dine prompter, svar og generert innhold aldri forlater serveren din. Det er ingen kostnader per token, ingen hastighetsbegrensninger og ingen avhengighet av tredjeparts API-tilgjengelighet — noe som gjør det praktisk for personvernfølsomme arbeidsmengder og kostnadsbevisste produksjonsdistribusjoner.