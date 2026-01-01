Dagu er en kraftig arbeidsflytplanlegger med åpen kildekode som erstatter tradisjonelle cron-jobber med rettede asykliske graf (DAG)-pipelines administrert gjennom et rent webgrensesnitt. Definer arbeidsflyter i enkle YAML-filer med trinn som kan kjøre skallkommandoer, Docker-beholdere, HTTP-forespørsler, SQL-spørringer og mer — alt med avhengighetskjeder, nye forsøk og betinget logikk innebygd.

Selv-hosting av Dagu på din egen VPS gir deg en enkelt-binær planlegger uten databaseavhengigheter. Filbasert lagring holder ting enkelt mens webgrensesnittet gir sanntids overvåking av utførelse, loggvisning og manuelle utløserkontroller. Denne distribusjonen inkluderer innebygd autentisering og vedvarende lagring for arbeidsflytdefinisjoner og utførelseshistorikk.