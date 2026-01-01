Moderne DAG-basert arbeidsflytplanlegger med et webgrensesnitt for å administrere cron-jobber og oppgave-pipelines.
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Hva du kan bygge med Dagu
Dagu er en kraftig arbeidsflytplanlegger med åpen kildekode som erstatter tradisjonelle cron-jobber med rettede asykliske graf (DAG)-pipelines administrert gjennom et rent webgrensesnitt. Definer arbeidsflyter i enkle YAML-filer med trinn som kan kjøre skallkommandoer, Docker-beholdere, HTTP-forespørsler, SQL-spørringer og mer — alt med avhengighetskjeder, nye forsøk og betinget logikk innebygd.
Selv-hosting av Dagu på din egen VPS gir deg en enkelt-binær planlegger uten databaseavhengigheter. Filbasert lagring holder ting enkelt mens webgrensesnittet gir sanntids overvåking av utførelse, loggvisning og manuelle utløserkontroller. Denne distribusjonen inkluderer innebygd autentisering og vedvarende lagring for arbeidsflytdefinisjoner og utførelseshistorikk.
Viktige funksjoner i Dagu
DAG arbeidsflyt-editor
Definer oppgaveavhengigheter som rettede asykliske grafer i YAML med parallell utførelse, betinget forgrening og gjenforsøkslogikk.
Innebygde trinn-typer
Kjør skallkommandoer, Docker-beholdere, HTTP-forespørsler, SQL-spørringer, SSH-kommandoer og S3-operasjoner som innebygde trinn-typer.
Sanntids overvåking
Følg fremdrift for arbeidsflytkjøring i sanntid via webgrensesnittet med status på trinnnivå, logger og tidsinformasjon.
Cron-planlegging
Planlegg arbeidsflyter med cron-uttrykk og administrer alle planlagte jobber fra ett enkelt dashbord.
AI-agent-integrasjon
Kjør AI-kodeagenter som Claude Code, Codex og Copilot som arbeidsflyttrinn med innebygd rammeverkstøtte.
Hvorfor kjøre Dagu på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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