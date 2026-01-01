Installer Rybbit med én-klikks installasjon.
Moderne nettanalytikkplattform med åpen kildekode som sporer besøkendes atferd uten informasjonskapsler, sporingsskript eller invasiv datainnsamling.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Rybbit
Rybbit er en personvernfokusert nettanalytikkplattform designet som et moderne alternativ til Google Analytics. Den leverer sidevisninger, økter, fluktfrekvenser, henvisninger, geografiske data og øktavspillinger uten å bruke informasjonskapsler eller sporing på tvers av nettsteder — noe som gjør GDPR-samsvar til en innebygd egenskap snarere enn en ettertanke.
Drevet av ClickHouse for høyytelses hendelseslagring og PostgreSQL for applikasjonsdata, håndterer Rybbit store hendelsesvolumer med raske dashbordspørringer. Selvhosting eliminerer gebyrer per nettsted og grenser for datalagring, noe som gir deg fullt eierskap over besøksdata på tvers av alle dine eiendommer.
Viktige funksjoner i Rybbit
Informasjonskapselfri sporing
Sporer besøkende uten informasjonskapsler eller fingeravtrykk, fjerner behovet for samtykkebannere samtidig som den overholder GDPR og CCPA.
Sesjonsavspillinger
Tar opp og spiller av brukersesjoner for å forstå nøyaktig hvordan besøkende navigerer på nettstedet ditt og hvor de faller fra.
Tilpasset hendelsessporing
Fang opp all brukerinteraksjon med egendefinerte hendelser og JSON-egenskaper for detaljert traktanalyse og konverteringsoptimalisering.
Sanntidsdashbord
Se live besøkstall, aktive sider og umiddelbare metrikkoppdateringer slik at du kan overvåke trafikkttopper når de oppstår.
Flersidestøtte
Administrer analyser for flere nettsteder fra ett enkelt dashbord med tilgangskontroller på organisasjonsnivå for team.
Hvorfor kjøre Rybbit på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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