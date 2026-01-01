Rybbit er en personvernfokusert nettanalytikkplattform designet som et moderne alternativ til Google Analytics. Den leverer sidevisninger, økter, fluktfrekvenser, henvisninger, geografiske data og øktavspillinger uten å bruke informasjonskapsler eller sporing på tvers av nettsteder — noe som gjør GDPR-samsvar til en innebygd egenskap snarere enn en ettertanke.

Drevet av ClickHouse for høyytelses hendelseslagring og PostgreSQL for applikasjonsdata, håndterer Rybbit store hendelsesvolumer med raske dashbordspørringer. Selvhosting eliminerer gebyrer per nettsted og grenser for datalagring, noe som gir deg fullt eierskap over besøksdata på tvers av alle dine eiendommer.