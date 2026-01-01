Scrypted er en åpen kildekode-plattform for hjemmevideointegrasjon og en nettverksvideoopptaker (NVR) som forener IP-kameraer på tvers av smarthjem-økosystemer, inkludert HomeKit, Google Home, Alexa og Home Assistant. Dens maskinvareakselererte transkoding og plugin-arkitektur leverer direktesendinger med lav forsinkelse og pålitelige 24/7-opptak uten leverandørlås.

Scrypted NVR-plugin-en legger til kontinuerlig opptak med AI-drevne smarte deteksjoner, øyeblikkelige bevegelsesvarsler og en polert mobil- og skrivebordsapp for fjernovervåking. Selv-hosting på din VPS gir deg fullt eierskap over opptakene dine og eliminerer løpende skyabonnementavgifter.