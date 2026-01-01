Installer Scrypted med ett klikk.
Høyytelses hjemmevideointegrasjonsplattform og NVR med AI-drevne smarte deteksjoner.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Scrypted
Scrypted er en åpen kildekode-plattform for hjemmevideointegrasjon og en nettverksvideoopptaker (NVR) som forener IP-kameraer på tvers av smarthjem-økosystemer, inkludert HomeKit, Google Home, Alexa og Home Assistant. Dens maskinvareakselererte transkoding og plugin-arkitektur leverer direktesendinger med lav forsinkelse og pålitelige 24/7-opptak uten leverandørlås.
Scrypted NVR-plugin-en legger til kontinuerlig opptak med AI-drevne smarte deteksjoner, øyeblikkelige bevegelsesvarsler og en polert mobil- og skrivebordsapp for fjernovervåking. Selv-hosting på din VPS gir deg fullt eierskap over opptakene dine og eliminerer løpende skyabonnementavgifter.
Viktige funksjoner i Scrypted
Smarthjem-integrasjon
Strøm kameraer til HomeKit, Google Home, Alexa og Home Assistant samtidig fra én samlet plattform.
24/7 NVR-opptak
Ta opp alle kameraer døgnet rundt med Scrypted NVR-pluginet og bla gjennom opptak via intuitiv tidslinjenavigasjon.
Smart AI-oppdagelser
Motta intelligente varsler om bevegelse, personer, kjøretøy og dyr, drevet av maskinlæringsmodeller på enheten.
Maskinvareakselerasjon
Dra nytte av GPU- eller maskinvareakselerert videoavkoding for jevne strømmer med lav forsinkelse og minimal CPU-belastning.
Plugin-økosystem
Utvid funksjonaliteten med hundrevis av fellesskapsplugins som støtter kameraer, låser, sensorer og smarthjemenheter.
Hvorfor kjøre Scrypted på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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