Installer Uptrace med ett klikk.
Åpen kildekode APM-plattform for distribuerte spor, målinger og logger, bygget direkte på OpenTelemetry.
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Hva du kan bygge med Uptrace
Uptrace er en plattform for applikasjonsytelsesovervåking (APM) med åpen kildekode som forener distribuerte spor, metrikker og logger fra OpenTelemetry-instrumenterte applikasjoner i ett enkelt grensesnitt. Bygget på ClickHouse for lagring av telemetri med høy gjennomstrømning og PostgreSQL for metadata, leverer den observerbarhetsfunksjonene til Datadog og New Relic uten lisensavgifter per vert eller bekymringer om datalagring.
Selvhosting av Uptrace på din VPS holder alle telemetridata på din egen infrastruktur uten pris per spor eller per logg. Enhver applikasjon instrumentert med OpenTelemetry SDK-er – på tvers av Go, Python, Node.js, Java, .NET og mer – kan sende data direkte via OTLP uten ytterligere konfigurasjon.
Viktige funksjoner i Uptrace
Distribuert sporing
Visualiser forespørselsflyter på tvers av mikrotjenester med fullstendige spandetaljer, flammediagrammer og tjenesteavhengighetskart for å identifisere flaskehalser i ventetiden.
Metrikker og dashbord
PromQL-kompatibel metrikkmotor med over 50 forhåndsbygde dashbord for populære rammeverk, databaser og infrastrukturkomponenter.
Sentralisert loggsøk
Innta og fulltekstsøk strukturerte logger sammen med korrelerte spor og metrikker i et enkelt, enhetlig spørregrensesnitt.
Varsler og varslinger
Angi terskelbaserte eller avviksvarsler med ruting til e-post, Slack, PagerDuty eller egendefinerte webhook-endepunkter.
OTLP-native ingestion
Motta telemetri fra enhver OpenTelemetry SDK via gRPC eller HTTP uten tilpassede adaptere, samlere eller proprietære agenter.
Hvorfor kjøre Uptrace på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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