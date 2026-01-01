Uptrace er en plattform for applikasjonsytelsesovervåking (APM) med åpen kildekode som forener distribuerte spor, metrikker og logger fra OpenTelemetry-instrumenterte applikasjoner i ett enkelt grensesnitt. Bygget på ClickHouse for lagring av telemetri med høy gjennomstrømning og PostgreSQL for metadata, leverer den observerbarhetsfunksjonene til Datadog og New Relic uten lisensavgifter per vert eller bekymringer om datalagring.

Selvhosting av Uptrace på din VPS holder alle telemetridata på din egen infrastruktur uten pris per spor eller per logg. Enhver applikasjon instrumentert med OpenTelemetry SDK-er – på tvers av Go, Python, Node.js, Java, .NET og mer – kan sende data direkte via OTLP uten ytterligere konfigurasjon.