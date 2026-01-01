Castopod er en omfattende åpen kildekode-plattform for podkastvertstjenester, bygget for skapere som ønsker profesjonelle publiseringsmuligheter uten å være avhengig av tredjeparts vertstjenester. Den håndterer episodeadministrasjon, automatisk RSS-feed-generering for distribusjon til alle store plattformer, detaljert lytteranalyse og ActivityPub-integrasjon for desentralisert sosialt nettverk – alt i én enkelt selvhostet pakke.

Å hoste podkasten din på din egen VPS betyr at du eier publikumsdataene dine, unngår båndbreddeavgifter per nedlasting, og beholder full kontroll over innholdsdistribusjonen og inntektsgenereringen din uten plattformlåsing.