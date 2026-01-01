Installer Castopod med ett klikk.
En podkastvertplattform med åpen kildekode, med analyser, sosiale funksjoner og innebygde verktøy for inntektsgenerering.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Castopod
Castopod er en omfattende åpen kildekode-plattform for podkastvertstjenester, bygget for skapere som ønsker profesjonelle publiseringsmuligheter uten å være avhengig av tredjeparts vertstjenester. Den håndterer episodeadministrasjon, automatisk RSS-feed-generering for distribusjon til alle store plattformer, detaljert lytteranalyse og ActivityPub-integrasjon for desentralisert sosialt nettverk – alt i én enkelt selvhostet pakke.
Å hoste podkasten din på din egen VPS betyr at du eier publikumsdataene dine, unngår båndbreddeavgifter per nedlasting, og beholder full kontroll over innholdsdistribusjonen og inntektsgenereringen din uten plattformlåsing.
Viktige funksjoner i Castopod
Automatisk RSS-distribusjon
Genererer og vedlikeholder din podcast RSS-feed automatisk, og holder programmet ditt tilgjengelig på Spotify, Apple Podcasts og alle store kataloger.
Lytteranalyser
Detaljert nedlastingsstatistikk, demografi og engasjementsmålinger gir deg publikumsinnsikten som trengs for å utvikle programmet ditt strategisk.
Innebygd monetisering
Premium-abonnementer og lytterstøttefunksjoner lar deg bygge en bærekraftig podkastvirksomhet direkte på din egen infrastruktur.
ActivityPub-integrasjon
Koble til Fediverse slik at lyttere på desentraliserte sosiale plattformer kan følge, kommentere og samhandle uten å forlate sin foretrukne app.
Flerbrukersamarbeid
Rollebaserte tillatelser lar team administrere episoder, analyse og publisering på tvers av flere podkastserier fra ett dashbord.
Hvorfor kjøre Castopod på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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