Installer Centrifugo med ett-klikks installasjon.
Skalerbar meldingsserver i sanntid for å bygge live-applikasjoner med WebSocket og pub/sub-meldinger.
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Hva du kan bygge med Centrifugo
Centrifugo er en språkuavhengig meldingsserver i sanntid med åpen kildekode som leverer øyeblikkelige meldinger til tilkoblede brukere via WebSocket, HTTP-streaming, Server-Sent Events, WebTransport og gRPC. Enhver backend – uavhengig av språk eller rammeverk – kan publisere meldinger via et enkelt HTTP- eller gRPC-API, noe som gjør det enkelt å legge til sanntidsfunksjoner i eksisterende applikasjoner uten å skrive dem om.
Ved å selvhoste Centrifugo på din VPS eliminerer du kostnader per melding og per tilkobling som belastes av kommersielle sanntidstjenester som Pusher eller Ably, samtidig som det gir deg full kontroll over skalering, dataruting og sikkerhetskonfigurasjon.
Viktige funksjoner i Centrifugo
Språkuavhengig integrasjon
Enhver backend kan publisere meldinger via et enkelt HTTP- eller gRPC-API, slik at du kan legge til sanntidsfunksjoner uten å endre din eksisterende teknologistakk.
Meldingshistorikk og gjenoppretting
Lagrer nylige meldinger per kanal og spiller automatisk av tapte hendelser på nytt for klienter som kobler til igjen, noe som forhindrer datatap under korte frakoblinger.
Horisontal skalerbarhet
Redis-drevet motor lar deg kjøre flere Centrifugo-noder og håndtere millioner av samtidige tilkoblinger etter hvert som brukerbasen din vokser.
Nærværssporing
Sporer hvilke brukere som er pålogget i hver kanal og kringkaster hendelser for tilkobling/frakobling, noe som muliggjør funksjoner som skriveindikatorer og lister over aktive brukere.
Innebygd administrasjonspanel
Overvåk tilkoblinger, kanaler og meldingsflyt i sanntid via web-administrasjonsgrensesnittet uten å sette opp separate observerbarhetsverktøy.
Hvorfor kjøre Centrifugo på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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