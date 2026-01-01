Centrifugo er en språkuavhengig meldingsserver i sanntid med åpen kildekode som leverer øyeblikkelige meldinger til tilkoblede brukere via WebSocket, HTTP-streaming, Server-Sent Events, WebTransport og gRPC. Enhver backend – uavhengig av språk eller rammeverk – kan publisere meldinger via et enkelt HTTP- eller gRPC-API, noe som gjør det enkelt å legge til sanntidsfunksjoner i eksisterende applikasjoner uten å skrive dem om.

Ved å selvhoste Centrifugo på din VPS eliminerer du kostnader per melding og per tilkobling som belastes av kommersielle sanntidstjenester som Pusher eller Ably, samtidig som det gir deg full kontroll over skalering, dataruting og sikkerhetskonfigurasjon.