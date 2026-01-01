Dawarich er et selvhostet alternativ til Google Timeline som gir deg kontroll over din egen stedshistorikk. Importer data fra Google Maps Timeline-eksport, OwnTracks, Strava, Immich, GPX-filer og andre kilder for å bygge en rik, søkbar oversikt over alle stedene du har vært.

Plattformen visualiserer bevegelsene dine som interaktive kart med varmekart, rutelinjer og tåke-overlegg. Innebygd statistikk viser besøkte land, utforskede byer og total tilbakelagt avstand, mens reiseverktøy lar deg kommentere reiser med bilder og notater. Familiedeling av posisjon med individuelle personvernkontroller gjør den egnet for familiebruk. Selvhosting holder sensitive posisjonsdata utelukkende på din egen infrastruktur, borte fra Google og andre tredjeparter.