Installer Dawarich med ett klikk.
Selvhostet alternativ til Google Tidslinje for sporing og visualisering av din komplette posisjonshistorikk på et interaktivt kart.
Velg en VPS-plan for Dawarich
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Dawarich
Dawarich er et selvhostet alternativ til Google Timeline som gir deg kontroll over din egen stedshistorikk. Importer data fra Google Maps Timeline-eksport, OwnTracks, Strava, Immich, GPX-filer og andre kilder for å bygge en rik, søkbar oversikt over alle stedene du har vært.
Plattformen visualiserer bevegelsene dine som interaktive kart med varmekart, rutelinjer og tåke-overlegg. Innebygd statistikk viser besøkte land, utforskede byer og total tilbakelagt avstand, mens reiseverktøy lar deg kommentere reiser med bilder og notater. Familiedeling av posisjon med individuelle personvernkontroller gjør den egnet for familiebruk. Selvhosting holder sensitive posisjonsdata utelukkende på din egen infrastruktur, borte fra Google og andre tredjeparter.
Viktige funksjoner i Dawarich
Flerkildeimport
Importer posisjonsdata fra Google Maps Tidslinje, OwnTracks, Strava, Immich, GPX-filer og mer for å bygge en komplett historisk oversikt.
Interaktive kartvisninger
Utforsk din historikk som varmekart, rutelinjer og tåke-overlegg på et fullt interaktivt kart med tilpassbare lag.
Reisestatistikk
Se hvor mange land og byer du har besøkt, hvor langt du har reist, og spor hvor mange dager du har tilbrakt i hvert land.
Fotointegrasjon
Koble til Immich eller Photoprism for å legge geotaggede bilder over kartet og assosiere minner med spesifikke turer og steder.
Familieposisjonsdeling
Del posisjonen din med familiemedlemmer, og behold samtidig individuelle personvernkontroller slik at hver person bestemmer hva de deler.
Hvorfor kjøre Dawarich på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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