Countly er en åpen kildekode, personvernfokusert analyse- og engasjementsplattform som tusenvis av team stoler på for sporing av produktets ytelse og brukeratferd på tvers av mobil-, web-, desktop- og IoT-applikasjoner. Den plugin-baserte arkitekturen lar deg aktivere bare det du trenger — fra sesjonssporing og krasjrapportering til push-varsler og fjernkonfigurering — uten å tynge ned distribusjonen din.

Selvhosting av Countly gir deg fullt eierskap over analysedataene dine, uten tredjeparts datadeling, ingen samplingsgrenser og ingen pris per hendelse. Kjør det på din egen VPS for å holde sensitive brukeratferdsdata fullstendig innenfor infrastrukturen din og oppfylle GDPR- og personvernkrav.