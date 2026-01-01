Installer Countly med ett klikk.
Personvernfokusert produktanalyseplattform for sporing av brukerreiser på tvers av mobil-, nett- og skrivebordsapplikasjoner.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Countly
Countly er en åpen kildekode, personvernfokusert analyse- og engasjementsplattform som tusenvis av team stoler på for sporing av produktets ytelse og brukeratferd på tvers av mobil-, web-, desktop- og IoT-applikasjoner. Den plugin-baserte arkitekturen lar deg aktivere bare det du trenger — fra sesjonssporing og krasjrapportering til push-varsler og fjernkonfigurering — uten å tynge ned distribusjonen din.
Selvhosting av Countly gir deg fullt eierskap over analysedataene dine, uten tredjeparts datadeling, ingen samplingsgrenser og ingen pris per hendelse. Kjør det på din egen VPS for å holde sensitive brukeratferdsdata fullstendig innenfor infrastrukturen din og oppfylle GDPR- og personvernkrav.
Viktige funksjoner i Countly
Kryssplattformsporing
Samle inn økter, hendelser og brukerreiser fra mobil (iOS, Android), nett og skrivebordsapper ved hjelp av offisielle SDK-er for React Native, Flutter, Unity og mer.
Krasjrapportering
Fang opp og analyser feil og krasj på tvers av alle plattformer, med fullstendige stakkspor og antall berørte brukere for å hjelpe med å prioritere rettelser.
Push-varsler
Send målrettede push-varsler til iOS- og Android-brukere direkte fra dashbordet, med publikumssegmentering og leveringssporing.
Fjernkonfigurasjon
Oppdater appens oppførsel i sanntid uten å lansere en ny versjon, ved å bruke nøkkel-verdi-par for fjernkonfigurasjon knyttet til spesifikke brukersegmenter.
Samsvarssenter
Håndter GDPR-samtykkestyring og forespørsler fra registrerte — inkludert dataeksport og sletting — fra et enkelt, innebygd grensesnitt.
Hvorfor kjøre Countly på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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