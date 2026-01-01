Installer Flame med ett klikk.
Selvhostet startside og hjemmedashbord for din personlige server og homelab-tjenester.
Velg en VPS-plan for Flame
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Flame
Flame er en selvhostet startside som gjør serveren din om til et organisert knutepunkt for alle applikasjonene og bokmerkene dine. Alt administreres via et innebygd GUI — ingen konfigurasjonsfiler å redigere, ingen omstarter nødvendig. Legg til apper, organiser bokmerker og tilpass utseendet fullstendig fra nettleseren.
I motsetning til hostede dashbordtjenester, kjører Flame utelukkende på din egen VPS, og holder tjenesteoversikten og bokmerkene dine private. Dens Docker-etikettintegrasjon oppdager automatisk kjørende containere, slik at dashbordet ditt holder seg oppdatert når du distribuerer nye tjenester.
Viktige funksjoner i Flame
GUI-basert administrasjon
Legg til, oppdater og slett applikasjoner og bokmerker direkte fra webgrensesnittet uten å redigere noen konfigurasjonsfiler.
Docker autooppdagelse
Oppdager automatisk kjørende containere ved å lese Docker-etiketter, og holder dashbordet ditt synkronisert med distribuerte tjenester.
Integrert søk
Innebygd søkefelt støtter 11 nettbaserte søkeleverandører og filtrerer lokale apper og bokmerker i sanntid.
Tilpassede temaer
Velg mellom 15 innebygde fargetemaer eller bygg ditt eget med den tilpassede temaredigereren og CSS-overstyringer.
Værwidget
Vis sanntids værforhold på dashbordet ditt ved å bruke en gratis vær-API-nøkkel og dine stedskoordinater.
Hvorfor kjøre Flame på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.