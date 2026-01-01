Flame er en selvhostet startside som gjør serveren din om til et organisert knutepunkt for alle applikasjonene og bokmerkene dine. Alt administreres via et innebygd GUI — ingen konfigurasjonsfiler å redigere, ingen omstarter nødvendig. Legg til apper, organiser bokmerker og tilpass utseendet fullstendig fra nettleseren.

I motsetning til hostede dashbordtjenester, kjører Flame utelukkende på din egen VPS, og holder tjenesteoversikten og bokmerkene dine private. Dens Docker-etikettintegrasjon oppdager automatisk kjørende containere, slik at dashbordet ditt holder seg oppdatert når du distribuerer nye tjenester.