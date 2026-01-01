Installer HedgeDoc med ett klikk.
Sanntids samarbeidsbasert Markdown-redigeringsprogram med åpen kildekode for team til å skrive, vurdere og dele dokumenter sammen.
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Hva du kan bygge med HedgeDoc
HedgeDoc er et åpen kildekode-basert samarbeidende Markdown-redigeringsprogram hvor flere personer kan skrive og redigere det samme dokumentet samtidig med sanntids markørsporing og umiddelbar synkronisering. Utover grunnleggende Markdown, støtter den innebygde diagrammer via Mermaid og PlantUML, matematiske formler via KaTeX, syntaksuthevede kodeblokker for over 100 språk og en presentasjonsmodus som gjør ethvert notat til en lysbildeserie.
Å selv-hoste HedgeDoc på din VPS holder sensitiv dokumentasjon, interne arkitekturbeslutninger og proprietære notater innenfor din egen infrastruktur — ingen brukeravgifter, ingen tredjeparts datatilgang og full kontroll over autentiseringsmetoder inkludert LDAP, OAuth og SAML for bedriftsmiljøer.
Viktige funksjoner i HedgeDoc
Sanntidssamarbeid
Flere forfattere redigerer det samme dokumentet samtidig med live markørposisjoner og umiddelbare oppdateringer, noe som holder eksterne team synkronisert uten sammenslåingskonflikter.
Diagrammer og Matematikk
Bygg inn Mermaid-, Graphviz- og PlantUML-diagrammer sammen med KaTeX matematiske uttrykk direkte i Markdown, noe som gjør HedgeDoc ideelt for teknisk og akademisk dokumentasjon.
Presentasjonsmodus
Konverter ethvert Markdown-dokument til en presentasjon med ett enkelt klikk, og fjern behovet for separat presentasjonsprogramvare for interne foredrag og demoer.
Fleksible tillatelser
Sett dokumenter til offentlig, beskyttet eller privat og kontroller hvem som kan se, kommentere eller redigere — fra åpne fellesskapswikier til konfidensielle interne spesifikasjoner.
Støtte for bedriftsautentisering
Integrer med LDAP, OAuth-leverandører, SAML og lokale kontoer slik at team kan logge på med eksisterende bedriftslegitimasjon uten å måtte administrere separate passord.
Hvorfor kjøre HedgeDoc på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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