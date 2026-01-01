HedgeDoc er et åpen kildekode-basert samarbeidende Markdown-redigeringsprogram hvor flere personer kan skrive og redigere det samme dokumentet samtidig med sanntids markørsporing og umiddelbar synkronisering. Utover grunnleggende Markdown, støtter den innebygde diagrammer via Mermaid og PlantUML, matematiske formler via KaTeX, syntaksuthevede kodeblokker for over 100 språk og en presentasjonsmodus som gjør ethvert notat til en lysbildeserie.

Å selv-hoste HedgeDoc på din VPS holder sensitiv dokumentasjon, interne arkitekturbeslutninger og proprietære notater innenfor din egen infrastruktur — ingen brukeravgifter, ingen tredjeparts datatilgang og full kontroll over autentiseringsmetoder inkludert LDAP, OAuth og SAML for bedriftsmiljøer.