Installer Unstructured med ett-klikks installasjon.
Dokumentbehandlings-API som trekker ut strukturert data fra PDF-er, Word-filer og bilder for RAG-pipelines og AI-modeller.
Velg en VPS-plan for Unstructured
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Unstructured
Unstructured er et åpen kildekode API for dokumentbehandling, designet for AI- og maskinlæringsprosesser. Den tar inn PDF-er, Word-dokumenter, PowerPoint-presentasjoner, bilder, HTML og andre ustrukturerte formater, og trekker ut rene, strukturerte tekstelementer klare for inntak i vektordatabaser.
Å drifte Unstructured selv på en VPS holder sensitive dokumenter innenfor din egen infrastruktur, samtidig som det gir de samme uttrekksmulighetene som brukes i produksjons-RAG-systemer. Den integreres med LangChain, LlamaIndex og store vektordatabaser, noe som gjør den til et plug-and-play dokumentinntakslag for enhver AI-applikasjon.
Viktige funksjoner i Unstructured
Flerformatsekstraksjon
Behandle PDF-er, Word, Excel, PowerPoint, bilder, HTML og e-postformater via ett enkelt, konsistent API-endepunkt.
RAG-pipeline klar
Utdata er strukturert for direkte inntak i vektordatabaser som Weaviate, Pinecone og Chroma for gjenfinningsforsterket generering.
LangChain-integrasjon
Innebygde LangChain- og LlamaIndex-lastemoduler gjør Unstructured til en enkel dokumentkilde for ethvert AI-applikasjonsrammeverk.
Tabelluttrekking
Ekstraherer nøyaktig tabeller fra PDF-er og Word-dokumenter, og bevarer strukturen for videre databehandlingsoppgaver.
Lokal personvern
Ved å kjøre på din egen VPS sikrer du at sensitive dokumenter aldri forlater din infrastruktur under uttrekksprosessen.
Hvorfor kjøre Unstructured på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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