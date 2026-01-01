Unstructured er et åpen kildekode API for dokumentbehandling, designet for AI- og maskinlæringsprosesser. Den tar inn PDF-er, Word-dokumenter, PowerPoint-presentasjoner, bilder, HTML og andre ustrukturerte formater, og trekker ut rene, strukturerte tekstelementer klare for inntak i vektordatabaser.

Å drifte Unstructured selv på en VPS holder sensitive dokumenter innenfor din egen infrastruktur, samtidig som det gir de samme uttrekksmulighetene som brukes i produksjons-RAG-systemer. Den integreres med LangChain, LlamaIndex og store vektordatabaser, noe som gjør den til et plug-and-play dokumentinntakslag for enhver AI-applikasjon.