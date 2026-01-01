Flipt er en åpen kildekode-plattform for funksjonsflaggadministrasjon som gir utviklingsteam full kontroll over utgivelsesprosessen deres. Den lar deg lagre flaggkonfigurasjoner sammen med koden din i Git-repositorier, og integreres med kodegjennomgangs-arbeidsflytene teamet ditt allerede bruker. Nettsidegrensesnittet gjør opprettelse av flagg, definering av brukersegmenter og konfigurering av prosentbaserte utrullinger tilgjengelig for alle på teamet uten å kreve kodeendringer eller ny distribusjon.

Selvhosting av Flipt på din VPS holder sensitiv funksjonsflagglogikk og brukerrettingsdata fullstendig innenfor infrastrukturen din, noe som sikrer overholdelse av sikkerhetspolicyer og eliminerer leverandørbinding. Du får de samme funksjonene som kommersielle funksjonsflaggtjenester til en brøkdel av prisen.