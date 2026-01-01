Installer Flipt med ett klikk.
Selvhostet plattform for administrasjon av funksjonsflagg med Git-basert lagring og avanserte målrettingsfunksjoner.
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Hva du kan bygge med Flipt
Flipt er en åpen kildekode-plattform for funksjonsflaggadministrasjon som gir utviklingsteam full kontroll over utgivelsesprosessen deres. Den lar deg lagre flaggkonfigurasjoner sammen med koden din i Git-repositorier, og integreres med kodegjennomgangs-arbeidsflytene teamet ditt allerede bruker. Nettsidegrensesnittet gjør opprettelse av flagg, definering av brukersegmenter og konfigurering av prosentbaserte utrullinger tilgjengelig for alle på teamet uten å kreve kodeendringer eller ny distribusjon.
Selvhosting av Flipt på din VPS holder sensitiv funksjonsflagglogikk og brukerrettingsdata fullstendig innenfor infrastrukturen din, noe som sikrer overholdelse av sikkerhetspolicyer og eliminerer leverandørbinding. Du får de samme funksjonene som kommersielle funksjonsflaggtjenester til en brøkdel av prisen.
Viktige funksjoner i Flipt
Git-innebygd lagring
Lagre konfigurasjoner for funksjonsflagg i Git-repositoriene dine, noe som gir deg versjonskontroll, kodegjennomgang og revisjonshistorikk for hver endring.
Avansert målretting
Definer brukersegmenter med egendefinerte attributter for å rulle ut funksjoner til spesifikke kohorter før en full utgivelse.
Prosentvise utrullinger
Rull gradvis ut funksjoner til en prosentandel av brukere, noe som reduserer risiko og muliggjør datadrevne beslutninger før full utrulling.
REST & gRPC API-er
Omfattende API-er og klient-SDK-er for populære språk lar enhver applikasjon evaluere flagg med minimal forsinkelse.
Støtte for flere miljøer
Administrer separate flaggkonfigurasjoner for utviklings-, test- og produksjonsmiljøer fra én enkelt instans.
Hvorfor kjøre Flipt på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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