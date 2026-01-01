Installer Domoticz med ett klikk.
Lettvekts åpen kildekode-system for hjemmeautomatisering for overvåking og styring av smarthjemenheter.
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Hva du kan bygge med Domoticz
Domoticz er en lettvekts hjemmeautomasjonsserver som lar deg overvåke og kontrollere et bredt spekter av smarthusenheter — brytere, sensorer, termostater, energimålere, værstasjoner og mer — alt fra ett enkelt nettgrensesnitt. Den støtter hundrevis av maskinvareprotokoller og integrasjoner, inkludert Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, P1-målere og MQTT, noe som gjør den kompatibel med de fleste populære smarthusøkosystemer.
Å kjøre Domoticz på din egen VPS gir deg full kontroll over automatiseringsreglene dine, historiske sensordata og enhetstilgang — uten skyavhengighet, abonnementsavgifter og personvernrisikoer fra tredjepartstjenester. Det lave ressursforbruket gjør den godt egnet for kontinuerlige distribusjoner på en beskjeden VPS.
Viktige funksjoner i Domoticz
Støtte for multi-protokoll enheter
Koble til Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, MQTT og hundrevis av andre maskinvareprotokoller fra ett enkelt, enhetlig grensesnitt.
Regelmotor for automatisering
Opprett tidsbaserte, hendelsesdrevne og sensorutløste automatiseringsregler uten å skrive kode, slik at hjemmet ditt fungerer etter din timeplan.
Energiovervåking
Spor strøm-, gass- og vannforbruk i sanntid med innebygd grafikk og historisk datalagring drevet av SQLite.
Vær- og sensordashbord
Visualiser temperatur, luftfuktighet, vind, regn og luftkvalitetsdata fra lokale sensorer eller nettbaserte værtjenester i tilpassbare dashbord.
Mobilvennlig grensesnitt
Få tilgang til og kontroller alle enheter fra hvilken som helst nettleser eller mobil enhet, med valgfri push-varsling via tredjepartstjenester.
Støtte for plugin og skripting
Utvid funksjonaliteten med Python-plugins og Lua-skripting for å integrere tilpasset maskinvare, API-er eller kompleks automatiseringslogikk.
Hvorfor kjøre Domoticz på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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