Domoticz er en lettvekts hjemmeautomasjonsserver som lar deg overvåke og kontrollere et bredt spekter av smarthusenheter — brytere, sensorer, termostater, energimålere, værstasjoner og mer — alt fra ett enkelt nettgrensesnitt. Den støtter hundrevis av maskinvareprotokoller og integrasjoner, inkludert Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, P1-målere og MQTT, noe som gjør den kompatibel med de fleste populære smarthusøkosystemer.

Å kjøre Domoticz på din egen VPS gir deg full kontroll over automatiseringsreglene dine, historiske sensordata og enhetstilgang — uten skyavhengighet, abonnementsavgifter og personvernrisikoer fra tredjepartstjenester. Det lave ressursforbruket gjør den godt egnet for kontinuerlige distribusjoner på en beskjeden VPS.