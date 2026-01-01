Installer InsForge med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekode backend-plattform for AI-kodeagenter, som samler autentisering, Postgres, lagring og edge-funksjoner.
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Hva du kan bygge med InsForge
InsForge er en åpen kildekode, alt-i-ett backend-plattform designet for agentisk koding. Den samler byggesteinene moderne applikasjoner trenger — autentisering, en PostgreSQL-database med REST- og sanntids-API-er, S3-kompatibel fillagring, en LLM-modellgateway og Deno-baserte edge-funksjoner — bak et enkelt admin-grensesnitt og en MCP-server som AI-kodingagenter kan styre programmatisk.
Selv-hosting av InsForge på din egen VPS holder brukerkontoer, applikasjonsdata og opplastede filer under din fulle kontroll, uten prosjektbasert prising, ingen bruksgrenser og ingen leverandørlås. Den inkluderte MCP-serveren lar kodingagenter som Claude og Cursor provisjonere tabeller, konfigurere autentisering, distribuere funksjoner og administrere lagring direkte fra redigeringsprogrammet ditt.
Viktige funksjoner i InsForge
Innebygd AI-agent
Bundlet MCP-server eksponerer autentisering, database, lagring og funksjoner som verktøy som AI-kodingsagenter kan kalle direkte mens du bygger appen din.
PostgreSQL med auto-API
Innebygd PostgREST gjør umiddelbart skjemaet ditt om til et versjonert REST API med sikkerhet på radnivå, slik at du leverer endepunkter uten å skrive standardkode.
Innebygd autentisering
E-post- og passordautentisering pluss OAuth-leverandører (Google, GitHub, Discord og mer) er klare til å kobles til klienten din med et enkelt SDK-kall.
Edge-funksjoner på Deno
Skriv serverløse TypeScript-funksjoner som kjører på en sandkasse Deno-kjøretid med direkte tilgang til databasen og lagringslaget.
S3-kompatibel lagring
Last opp, lever og administrer tilgang til filer via et S3-kompatibelt lagringslag som fungerer lokalt på disk eller mot en hvilken som helst S3-bøtte.
Enhetlig modellgateway
OpenAI-kompatibel gateway lar appen din kalle flere LLM-leverandører gjennom ett API-grensesnitt, med brukssporing og nøkkelrotasjon håndtert sentralt.
Hvorfor kjøre InsForge på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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