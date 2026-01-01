InsForge er en åpen kildekode, alt-i-ett backend-plattform designet for agentisk koding. Den samler byggesteinene moderne applikasjoner trenger — autentisering, en PostgreSQL-database med REST- og sanntids-API-er, S3-kompatibel fillagring, en LLM-modellgateway og Deno-baserte edge-funksjoner — bak et enkelt admin-grensesnitt og en MCP-server som AI-kodingagenter kan styre programmatisk.

Selv-hosting av InsForge på din egen VPS holder brukerkontoer, applikasjonsdata og opplastede filer under din fulle kontroll, uten prosjektbasert prising, ingen bruksgrenser og ingen leverandørlås. Den inkluderte MCP-serveren lar kodingagenter som Claude og Cursor provisjonere tabeller, konfigurere autentisering, distribuere funksjoner og administrere lagring direkte fra redigeringsprogrammet ditt.