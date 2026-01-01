Super Productivity forener oppgavehåndtering, tidssporing og integrasjoner med utviklerverktøy i én enkelt applikasjon. Den kombinerer strukturerte gjøremålslister med Pomodoro-basert tidsboksering, automatisk generering av timelister og direkte integrasjoner med Jira, GitHub, GitLab og Trello — slik at tildelte oppgaver flyter inn i oppgavelisten din uten manuell inntasting, og arbeidslogger synkroniseres automatisk tilbake.

Selvhosting på din VPS gjør Super Productivity tilgjengelig fra hvilken som helst nettleser uten å installere en skrivebordsapp, samtidig som du beholder oppgavedataene dine, klientdetaljer og arbeidsmønstre på infrastruktur du kontrollerer. Ingen analyser, ingen telemetri og ingen brukerbaserte avgifter.