Få Super Productivity med ett klikk.
Avansert oppgavebehandler som kombinerer oppgavelister, tidssporing, Pomodoro-timer og integrasjoner med Jira, GitHub og GitLab i ett verktøy.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Super Productivity
Super Productivity forener oppgavehåndtering, tidssporing og integrasjoner med utviklerverktøy i én enkelt applikasjon. Den kombinerer strukturerte gjøremålslister med Pomodoro-basert tidsboksering, automatisk generering av timelister og direkte integrasjoner med Jira, GitHub, GitLab og Trello — slik at tildelte oppgaver flyter inn i oppgavelisten din uten manuell inntasting, og arbeidslogger synkroniseres automatisk tilbake.
Selvhosting på din VPS gjør Super Productivity tilgjengelig fra hvilken som helst nettleser uten å installere en skrivebordsapp, samtidig som du beholder oppgavedataene dine, klientdetaljer og arbeidsmønstre på infrastruktur du kontrollerer. Ingen analyser, ingen telemetri og ingen brukerbaserte avgifter.
Viktige funksjoner i Super Productivity
Integrert tidsregistrering
Spor tid per oppgave med automatisk timeregistrering — ideelt for kundefakturering, sprintrapportering og for å forstå hvor timene dine går.
Pomodoro-timer
Innebygd støtte for Pomodoro-teknikken med konfigurerbare arbeids- og pauseintervaller samt påminnelser for å opprettholde fokus og forhindre utbrenthet.
Jira og GitHub-synkronisering
Importer automatisk tilordnede Jira-saker og GitHub-saker til oppgavelisten din, og send arbeidslogger tilbake for å holde prosjektverktøyene synkronisert.
Deloppgaver og prosjekter
Organiser arbeidet med hierarkiske underoppgaver, prosjekter og fargekodede tagger slik at komplekse initiativer forblir strukturerte og håndterbare.
Produktivitetsmålinger
Sporer fullførte oppgaver, fokustid og daglige mønstre over tid slik at du kan identifisere flaskehalser i arbeidsflyten og forbedre vanene dine.
Hvorfor kjøre Super Productivity på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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