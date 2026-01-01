Installer Colanode med ett-klikks installasjon.
Lokal-først åpen kildekode-alternativ til Slack og Notion som kombinerer chat, sider og databaser i ett arbeidsområde.
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Hva du kan bygge med Colanode
Colanode er et alt-i-ett åpen kildekode-samarbeidsområde bygget rundt en lokal-først-arkitektur. Det kombinerer teamchat i sanntid, rik tekstsider og wikier, tilpassbare databaser med tabell-, kanban- og kalendervisninger, og filbehandling — som dekker det samme området som Slack og Notion i et enkelt verktøy du har full kontroll over.
Hver endring lagres først i en lokal SQLite-database og synkroniseres med serveren i bakgrunnen, slik at appen forblir responsiv på ustabile tilkoblinger og fortsetter å fungere offline. Samtidige redigeringer på sider og databaseregistre slås sammen med CRDT-er drevet av Yjs, noe som eliminerer konflikter når teammedlemmer redigerer samtidig. Selvhosting holder hver melding, hvert dokument og hver fil på infrastruktur du eier, uten gebyrer per bruker.
Viktige funksjoner i Colanode
Lokal-først synkronisering
Endringer skrives først til en lokal SQLite-database og synkroniseres i bakgrunnen, slik at appen forblir rask frakoblet og gjenoppretter automatisk når serveren kobler til igjen.
Sanntids teamchat
Vedvarende kanaler og direktemeldinger holder teamsamtaler organisert sammen med dokumentene og prosjektdataene dine i samme arbeidsområde.
Rik tekst-sider
En blokkbasert editor for dokumenter, wikier og notater — ligner på Notion — med innbygginger, kodeblokker og nestede sidehierarkier for strukturert kunnskap.
Tilpassede databaser
Strukturer informasjon med egendefinerte felt og bytt mellom tabell-, kanban- og kalendervisninger, som erstatter behovet for et separat prosjektsporingsverktøy eller regnearkverktøy.
Konfliktfri redigering
CRDT-er drevet av Yjs lar flere personer redigere den samme siden eller posten samtidig uten å overskrive endringer eller kreve manuell konfliktløsning.
Hvorfor kjøre Colanode på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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