Colanode er et alt-i-ett åpen kildekode-samarbeidsområde bygget rundt en lokal-først-arkitektur. Det kombinerer teamchat i sanntid, rik tekstsider og wikier, tilpassbare databaser med tabell-, kanban- og kalendervisninger, og filbehandling — som dekker det samme området som Slack og Notion i et enkelt verktøy du har full kontroll over.

Hver endring lagres først i en lokal SQLite-database og synkroniseres med serveren i bakgrunnen, slik at appen forblir responsiv på ustabile tilkoblinger og fortsetter å fungere offline. Samtidige redigeringer på sider og databaseregistre slås sammen med CRDT-er drevet av Yjs, noe som eliminerer konflikter når teammedlemmer redigerer samtidig. Selvhosting holder hver melding, hvert dokument og hver fil på infrastruktur du eier, uten gebyrer per bruker.