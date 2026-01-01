Installer kanskje med ett klikk.
Åpen kildekode-app for personlig økonomi og formuesforvaltning som lagrer dine økonomiske data utelukkende på din server.
Velg en VPS-plan for Maybe
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Maybe
Maybe er en fullstendig åpen kildekode-plattform for personlig økonomi og formuesforvaltning, opprinnelig bygget som en risikokapitalfinansiert oppstart og senere utgitt under AGPLv3. Den konsoliderer bankkontoer, investeringsporteføljer, eiendom og forpliktelser i ett dashbord med sporing av nettoformue, transaksjonskategorisering og budsjettplanlegging. Valgfri OpenAI-integrasjon legger til AI-drevne økonomiske innsikter uten å gjøre dem obligatoriske.
Å distribuere Maybe på din egen VPS betyr at dine sensitive finansielle data aldri passerer gjennom tredjepartsservere, du unngår gjentakende SaaS-avgifter, og du beholder fulle eksport- og tilpasningsmuligheter som kommersielle plattformer begrenser.
Viktige funksjoner i Maybe
Nettoverdisporing
Samle alle kontoer og eiendeler i ett dashbord med historiske trender og støtte for flere valutaer.
Investeringsportefølje
Overvåk aksjer, krypto og andre investeringer med automatisk synkronisering fra store meglerhus og sanntidsoppdateringer.
Transaksjonskategorisering
Smarte regler og valgfri AI-drevet automatisering klassifiserer utgifter slik at budsjettene forblir nøyaktige uten manuelt arbeid.
Fullstendig Datapersonvern
Finansdata lagres kun på din VPS — ingen tredjepartstilgang, ingen annonseanalyse, ingen SaaS-abonnementsavgifter.
AI-finansiell innsikt
Ta med din egen OpenAI API-nøkkel for å låse opp samtalebasert økonomisk rådgivning og automatiserte kategoriseringsforslag.
Hvorfor kjøre Maybe på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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