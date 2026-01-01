Maybe er en fullstendig åpen kildekode-plattform for personlig økonomi og formuesforvaltning, opprinnelig bygget som en risikokapitalfinansiert oppstart og senere utgitt under AGPLv3. Den konsoliderer bankkontoer, investeringsporteføljer, eiendom og forpliktelser i ett dashbord med sporing av nettoformue, transaksjonskategorisering og budsjettplanlegging. Valgfri OpenAI-integrasjon legger til AI-drevne økonomiske innsikter uten å gjøre dem obligatoriske.

Å distribuere Maybe på din egen VPS betyr at dine sensitive finansielle data aldri passerer gjennom tredjepartsservere, du unngår gjentakende SaaS-avgifter, og du beholder fulle eksport- og tilpasningsmuligheter som kommersielle plattformer begrenser.