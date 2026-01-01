Installer RustDesk med ett klikk.
Åpen kildekode-server for fjernskrivebord som gir deg full kontroll over sikker fjerntilgang uten abonnementsavgifter eller dataruting gjennom tredjeparter.
Velg en VPS-plan for RustDesk
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med RustDesk
RustDesk er en åpen kildekode-plattform for fjernskrivebord bygget i Rust, som leverer et selvhostet alternativ til TeamViewer og AnyDesk uten bruksbegrensninger, setebegrensninger eller tilbakevendende lisenskostnader. Den distribuerer to serverkomponenter — hbbs for tilkoblingsadministrasjon og hbbr for videresending — som muliggjør direkte peer-to-peer-forbindelser med automatisk tilbakefall når brannmurer forhindrer direkte ruting.
Selvhosting av RustDesk-serveren betyr at fjernaksesjonsøktene dine aldri rutes gjennom tredjeparts infrastruktur. Krypteringsnøkler, tilkoblingslogger og tilgangspolicyer forblir under din kontroll, noe som gjør den egnet for IT-team med strenge samsvarskrav.
Viktige funksjoner i RustDesk
Ingen abonnementsavgifter
Eliminerer lisenskostnader per bruker som er typisk for kommersielle fjernskrivebordsløsninger, noe som gjør det økonomisk for voksende team.
Ende-til-ende-kryptering
Alle fjernøkter er krypterte, med kryptografiske nøkler lagret på din egen server i stedet for hos en kommersiell leverandør.
Kryssplattformklienter
Klientapper er tilgjengelige for Windows, macOS, Linux, Android og iOS, noe som muliggjør fjerntilgang fra praktisk talt hvilken som helst enhet.
P2P med relé-fallback
Oppretter direkte peer-to-peer-forbindelser for best ytelse, og faller automatisk tilbake til relé når NAT eller brannmurer griper inn.
Ubetjent tilgang
Støtter uovervåkede fjernøkter for serveradministrasjon og vedlikehold utenom arbeidstid uten å kreve at noen er ved den eksterne maskinen.
Hvorfor kjøre RustDesk på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.