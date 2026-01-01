RustDesk er en åpen kildekode-plattform for fjernskrivebord bygget i Rust, som leverer et selvhostet alternativ til TeamViewer og AnyDesk uten bruksbegrensninger, setebegrensninger eller tilbakevendende lisenskostnader. Den distribuerer to serverkomponenter — hbbs for tilkoblingsadministrasjon og hbbr for videresending — som muliggjør direkte peer-to-peer-forbindelser med automatisk tilbakefall når brannmurer forhindrer direkte ruting.

Selvhosting av RustDesk-serveren betyr at fjernaksesjonsøktene dine aldri rutes gjennom tredjeparts infrastruktur. Krypteringsnøkler, tilkoblingslogger og tilgangspolicyer forblir under din kontroll, noe som gjør den egnet for IT-team med strenge samsvarskrav.