Installer NocoDB med ett klikk.
Open source Airtable-alternativ som transformerer enhver SQL-database til et samarbeidsregneark med automatisk genererte API-er.
Velg en VPS-plan for NocoDB
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med NocoDB
NocoDB er det ledende åpen kildekode-alternativet til Airtable, som gjør PostgreSQL, MySQL og andre SQL-databaser om til intuitive regnearkgrensesnitt som ikke-tekniske brukere trygt kan administrere. Det tilbyr rutenett-, kanban-, galleri-, kalender- og skjemavisninger sammen med automatisk genererte REST- og GraphQL-API-er, rike felttyper og sanntidssamarbeid – alt uten pris per bruker.
Selvhosting av NocoDB på din VPS sikrer at sensitive forretningsdata aldri forlater infrastrukturen din, eliminerer prisbegrensninger basert på antall brukere, og gir teamet ditt den fulle kraften til en relasjonsdatabase bak et no-code grensesnitt som alle kan bruke.
Viktige funksjoner i NocoDB
Flere visningstyper
Bytt mellom visninger for rutenett, kanban, galleri, kalender og skjema for de samme dataene, slik at hvert teammedlem kan jobbe i formatet som passer deres arbeidsflyt.
Autogenererte API-er
Hver tabell eksponerer automatisk REST- og GraphQL-endepunkter, som gjør det mulig for utviklere å bygge tilpassede integrasjoner og front-ends uten å skrive backend-kode.
Avanserte felttyper
Vedlegg, formler, oppslag, samlinger og koblede poster gir regnearkfunksjonalitet til dine relasjonsdata uten komplekse SQL-spørringer.
Finkornet tilgangskontroll
Angi tillatelser for arbeidsområde, base og på tabellnivå med rollehåndtering slik at hvert teammedlem kun ser det de trenger.
Webhook-automatisering
Utløs eksterne arbeidsflyter og integrasjoner automatisk når data endres, ved å koble NocoDB til dine eksisterende verktøy uten tilpasset kode.
Airtable-import
Migrer eksisterende Airtable-baser, CSV-filer eller Excel-ark med skjemadeteksjon, noe som gjør det enkelt å bytte uten å bygge opp dataene dine fra bunnen av.
Hvorfor kjøre NocoDB på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.