NocoDB er det ledende åpen kildekode-alternativet til Airtable, som gjør PostgreSQL, MySQL og andre SQL-databaser om til intuitive regnearkgrensesnitt som ikke-tekniske brukere trygt kan administrere. Det tilbyr rutenett-, kanban-, galleri-, kalender- og skjemavisninger sammen med automatisk genererte REST- og GraphQL-API-er, rike felttyper og sanntidssamarbeid – alt uten pris per bruker.

Selvhosting av NocoDB på din VPS sikrer at sensitive forretningsdata aldri forlater infrastrukturen din, eliminerer prisbegrensninger basert på antall brukere, og gir teamet ditt den fulle kraften til en relasjonsdatabase bak et no-code grensesnitt som alle kan bruke.