Steel Browser er en nettlesersandkasse med åpen kildekode, bygget for AI-agenter og automatiseringsarbeidsflyter. Den omslutter en administrert Chrome-instans bak et REST- og WebSocket-API, som eksponerer hele Chrome DevTools Protocol slik at agenter kan navigere sider, fylle ut skjemaer, ta skjermbilder og trekke ut strukturerte data uten å måtte sjonglere med Puppeteer- eller Selenium-standardkode.

Selv-hosting av Steel holder hver nettleserøkt, informasjonskapsellagring og skrapet nyttelast på din egen infrastruktur i stedet for en tredjeparts nettlesersky. Du unngår pris per økt, beholder kontroll over proxyer og innstillinger for anti-deteksjon, og kan koble ethvert AI-agentrammeverk — LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK, eller tilpasset kode — til samme backend.