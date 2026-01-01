Installer Steel Browser med ett klikk.
Nettleser-API med åpen kildekode som gir AI-agenter full kontroll over en ekte Chrome-instans for nettbasert automatisering og datauthenting.
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Hva du kan bygge med Steel Browser
Steel Browser er en nettlesersandkasse med åpen kildekode, bygget for AI-agenter og automatiseringsarbeidsflyter. Den omslutter en administrert Chrome-instans bak et REST- og WebSocket-API, som eksponerer hele Chrome DevTools Protocol slik at agenter kan navigere sider, fylle ut skjemaer, ta skjermbilder og trekke ut strukturerte data uten å måtte sjonglere med Puppeteer- eller Selenium-standardkode.
Selv-hosting av Steel holder hver nettleserøkt, informasjonskapsellagring og skrapet nyttelast på din egen infrastruktur i stedet for en tredjeparts nettlesersky. Du unngår pris per økt, beholder kontroll over proxyer og innstillinger for anti-deteksjon, og kan koble ethvert AI-agentrammeverk — LangChain, CrewAI, OpenAI Agents SDK, eller tilpasset kode — til samme backend.
Viktige funksjoner i Steel Browser
Sesjonsadministrasjon
Opprett, sett på pause, gjenoppta og ødelegg isolerte nettleserøkter via et enkelt REST API, med informasjonskapsler og lokal lagring bevart mellom kall.
Full CDP-tilgang
Koble direkte til Chrome DevTools Protocol over WebSocket for finkornet kontroll med Puppeteer, Playwright, eller en hvilken som helst CDP-kompatibel klient.
Side til Markdown og PDF
Innebygde endepunkter konverterer enhver gjengitt side til ren Markdown, PDF eller skjermbilder, klare til å mates inn i LLM kontekstvinduer eller dokumentflyter.
Direkte økt-debugger
Visuelt dashbord strømmer hver økt i sanntid slik at du kan se hva en agent ser, spille av handlinger og diagnostisere feil uten å kjøre jobber på nytt.
Rammeverksuavhengige SDK-er
Offisielle Python- og Node-SDK-er integreres med LangChain, CrewAI, OpenAI Agents og tilpassede stakker — bytt fra skyleverandører for nettlesere uten å måtte skrive om agentlogikken.
Hvorfor kjøre Steel Browser på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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