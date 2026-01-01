Opptil 69 % rabatt for HandBrake

Installer HandBrake med ett klikk.

Åpen kildekode-videotranskoder tilgjengelig fra enhver nettleser, med satsvis konvertering og automatisk behandling av overvåkede mapper.

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Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
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Installer HandBrake med ett klikk.

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68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med HandBrake

HandBrake er den mest brukte åpen kildekode-videotranskoderen, som kan konvertere praktisk talt alle videoformater til moderne, bredt kompatible utdata som MP4 og MKV. Denne distribusjonen kjører HandBrake inne i en Docker-container og strømmer det fulle grafiske grensesnittet til nettleseren din ved hjelp av noVNC — ingen skrivebordsinstallasjon er nødvendig. Du får det komplette HandBrake UI-et med alle dets koding-forhåndsinnstillinger, støtte for undertekster, kapittelmarkører og maskinvareakselerasjonsalternativer, tilgjengelig fra hvilken som helst enhet med en moderne nettleser.

Containeren inkluderer en overvåkningsmappefunksjon som automatisk konverterer alle videofiler du slipper inn i den angitte inndatamappen, noe som gjør det enkelt å kjøre uovervåkede batchjobber på din VPS.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i HandBrake

Nettleserbasert GUI

Det fullstendige HandBrake skrivebordsgrensesnittet strømmer direkte til nettleseren din via noVNC — få tilgang til det fra hvor som helst uten å installere programvare lokalt.

Automatisk overvåkningsmappe

Filer som legges i overvåkingsmappen blir automatisk satt i kø og konvertert i bakgrunnen, noe som muliggjør uovervåket satsvis behandling uten manuell interaksjon.

Bred formatstøtte

Aksepterer praktisk talt alle videokildeformater og konverterer til MP4, MKV eller WebM med presis kontroll over kodeker, bitrate, oppløsning og lydspor.

Forhåndsinnstillinger for koding

Dusinvis av innebygde forhåndsinnstillinger er rettet mot spesifikke enheter og kvalitetsnivåer — fra strømmeoptimaliserte profiler til arkivkodinger av høy kvalitet — noe som reduserer oppsettstiden.

Undertekst og kapittelstøtte

Importer, brenn inn, eller viderefør undertekstspor og kapittelmarkører under konvertering, med bevaring av metadata fra den originale kildefilen.

Hvorfor kjøre HandBrake på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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