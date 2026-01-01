Installer HandBrake med ett klikk.
Åpen kildekode-videotranskoder tilgjengelig fra enhver nettleser, med satsvis konvertering og automatisk behandling av overvåkede mapper.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med HandBrake
HandBrake er den mest brukte åpen kildekode-videotranskoderen, som kan konvertere praktisk talt alle videoformater til moderne, bredt kompatible utdata som MP4 og MKV. Denne distribusjonen kjører HandBrake inne i en Docker-container og strømmer det fulle grafiske grensesnittet til nettleseren din ved hjelp av noVNC — ingen skrivebordsinstallasjon er nødvendig. Du får det komplette HandBrake UI-et med alle dets koding-forhåndsinnstillinger, støtte for undertekster, kapittelmarkører og maskinvareakselerasjonsalternativer, tilgjengelig fra hvilken som helst enhet med en moderne nettleser.
Containeren inkluderer en overvåkningsmappefunksjon som automatisk konverterer alle videofiler du slipper inn i den angitte inndatamappen, noe som gjør det enkelt å kjøre uovervåkede batchjobber på din VPS.
Viktige funksjoner i HandBrake
Nettleserbasert GUI
Det fullstendige HandBrake skrivebordsgrensesnittet strømmer direkte til nettleseren din via noVNC — få tilgang til det fra hvor som helst uten å installere programvare lokalt.
Automatisk overvåkningsmappe
Filer som legges i overvåkingsmappen blir automatisk satt i kø og konvertert i bakgrunnen, noe som muliggjør uovervåket satsvis behandling uten manuell interaksjon.
Bred formatstøtte
Aksepterer praktisk talt alle videokildeformater og konverterer til MP4, MKV eller WebM med presis kontroll over kodeker, bitrate, oppløsning og lydspor.
Forhåndsinnstillinger for koding
Dusinvis av innebygde forhåndsinnstillinger er rettet mot spesifikke enheter og kvalitetsnivåer — fra strømmeoptimaliserte profiler til arkivkodinger av høy kvalitet — noe som reduserer oppsettstiden.
Undertekst og kapittelstøtte
Importer, brenn inn, eller viderefør undertekstspor og kapittelmarkører under konvertering, med bevaring av metadata fra den originale kildefilen.
Hvorfor kjøre HandBrake på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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