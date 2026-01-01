HandBrake er den mest brukte åpen kildekode-videotranskoderen, som kan konvertere praktisk talt alle videoformater til moderne, bredt kompatible utdata som MP4 og MKV. Denne distribusjonen kjører HandBrake inne i en Docker-container og strømmer det fulle grafiske grensesnittet til nettleseren din ved hjelp av noVNC — ingen skrivebordsinstallasjon er nødvendig. Du får det komplette HandBrake UI-et med alle dets koding-forhåndsinnstillinger, støtte for undertekster, kapittelmarkører og maskinvareakselerasjonsalternativer, tilgjengelig fra hvilken som helst enhet med en moderne nettleser.

Containeren inkluderer en overvåkningsmappefunksjon som automatisk konverterer alle videofiler du slipper inn i den angitte inndatamappen, noe som gjør det enkelt å kjøre uovervåkede batchjobber på din VPS.