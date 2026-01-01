Installer Ever Gauzy med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekode-forretningsplattform som kombinerer ERP, CRM, HRM, ATS og prosjektstyring i ett arbeidsområde.
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Hva du kan bygge med Ever Gauzy
Ever Gauzy er en åpen kildekode-plattform for forretningsstyring som forener ERP, CRM, HRM, ATS og prosjektstyring i ett enkelt arbeidsområde. Den er designet for byråer, konsulentfirmaer og tjenestebaserte team som trenger å spore tid, administrere lønn, drive salgsprosesser og rapportere om lønnsomhet uten å måtte sette sammen fem separate SaaS-abonnementer.
Selvhosting av Gauzy på din egen VPS holder klientdata, kontrakter, fakturaer og HR-poster under din fulle kontroll, uten brukerbaserte avgifter og uten leverandørlås. Plattformen er aktivt utviklet av Ever Co., med tusenvis av bidragsytere på GitHub og en åpen kildekode-lisens som tillater kommersiell selvhosting.
Viktige funksjoner i Ever Gauzy
Enhetlig ERP-pakke
Finans-, varelager-, innkjøps- og regnskapsmoduler deler én datamodell slik at rapporter alltid gjenspeiler de samme tallene på tvers av avdelinger.
Innebygd CRM
Spor potensielle kunder, avtaler, kontakter og salgsprosesser i tillegg til fakturering og prosjektleveranse uten å eksportere data mellom separate verktøy.
HRM og ATS
Administrer ansatte, kandidater, fravær, kontrakter og hele ansettelsesprosessen fra stillingsutlysning til onboarding på ett sted.
Tidsregistrering og timelister
Innebygd tidsregistrering med manuelle og automatiske registreringer går direkte inn i lønnsutbetaling, fakturering og rapporter om prosjektlønnsomhet.
Multi-tenant-arbeidsområder
Kjør flere organisasjoner og team på én utrulling med separate data, tillatelser og fakturering for hver leietaker.
Åpent integrasjons-API
REST- og GraphQL-API-er pluss webhook-integrasjoner med GitHub, Hubstaff, Upwork og Make.com lar deg utvide Gauzy for å passe inn i eksisterende arbeidsflyter.
Hvorfor kjøre Ever Gauzy på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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