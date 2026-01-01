Ever Gauzy er en åpen kildekode-plattform for forretningsstyring som forener ERP, CRM, HRM, ATS og prosjektstyring i ett enkelt arbeidsområde. Den er designet for byråer, konsulentfirmaer og tjenestebaserte team som trenger å spore tid, administrere lønn, drive salgsprosesser og rapportere om lønnsomhet uten å måtte sette sammen fem separate SaaS-abonnementer.

Selvhosting av Gauzy på din egen VPS holder klientdata, kontrakter, fakturaer og HR-poster under din fulle kontroll, uten brukerbaserte avgifter og uten leverandørlås. Plattformen er aktivt utviklet av Ever Co., med tusenvis av bidragsytere på GitHub og en åpen kildekode-lisens som tillater kommersiell selvhosting.