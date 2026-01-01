Wanderer er en selvhostet løypedatabase og aktivitetssporer for friluftsliv for turgåere, syklister, klatrere og alle som utforsker til fots eller på hjul. Last opp GPX-spor, loggfør topper og veipunkter, bla gjennom høydeprofiler, og se alle løypene dine på et interaktivt kart — på din egen server uten abonnement eller datadeling med tredjeparter.

Ved å lagre løypene dine privat på en VPS betyr det at rutene, stedene og aktivitetshistorikken din forblir under din kontroll. Wanderer integreres med OpenStreetMap-tjenester for geokoding og ruting, og dens støtte for flere brukere gjør den til en praktisk delt loggbok for løypeklubber, turgrupper eller familier som utforsker naturen sammen.