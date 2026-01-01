Installer Wanderer med ett klikk.
Selvhostet løypedatabase og GPX-sporbehandler for turgåere, syklister og friluftsentusiaster.
Velg en VPS-plan for Wanderer
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Wanderer
Wanderer er en selvhostet løypedatabase og aktivitetssporer for friluftsliv for turgåere, syklister, klatrere og alle som utforsker til fots eller på hjul. Last opp GPX-spor, loggfør topper og veipunkter, bla gjennom høydeprofiler, og se alle løypene dine på et interaktivt kart — på din egen server uten abonnement eller datadeling med tredjeparter.
Ved å lagre løypene dine privat på en VPS betyr det at rutene, stedene og aktivitetshistorikken din forblir under din kontroll. Wanderer integreres med OpenStreetMap-tjenester for geokoding og ruting, og dens støtte for flere brukere gjør den til en praktisk delt loggbok for løypeklubber, turgrupper eller familier som utforsker naturen sammen.
Viktige funksjoner i Wanderer
GPX-sporhåndtering
Last opp og organiser GPX-filer fra hvilken som helst GPS-enhet eller app for å bygge et personlig bibliotek med ruter og registrerte aktiviteter.
Interaktive turkart
Bla gjennom alle stiene dine på et interaktivt OpenStreetMap-basert kart med filtre for distanse, høyde og aktivitetstype.
Høydeprofiler
Se detaljerte høydeprofiler for hver sti for å forstå stigning, nedstigning og terrengvanskelighetsgrad før du drar ut.
Topp- og veipunktlogger
Registrer topper, stistartpunkter og interessante steder langs ruter for å bygge en søkbar personlig utendørs loggbok.
Stideling for flerbrukere
Del stisamlinger med familiemedlemmer eller klubbmedlemmer slik at hele gruppen kan få tilgang til og bidra til et felles bibliotek.
Hvorfor kjøre Wanderer på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundesupport-teamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.