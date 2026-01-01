Installer DuckDNS med ett-klikks installasjon.
Gratis dynamisk DNS-klient som automatisk holder domenet ditt pekt mot din nåværende IP-adresse uten en statisk IP.
Velg en VPS-plan for DuckDNS
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med DuckDNS
Duck DNS er en gratis dynamisk DNS-tjeneste som millioner av hjemmelabbrukere og selvhostere stoler på for å opprettholde pålitelig tilgang til servere og enheter bak internettforbindelser i hjemmet. De fleste internettleverandører tildeler skiftende IP-adresser, men Duck DNS løser dette ved kontinuerlig å overvåke din offentlige IP og oppdatere ditt valgte underdomene i det øyeblikket den endres – alt uten kostnad.
Denne malen kjører den offisielle Duck DNS-klientcontaineren i vertsnettverksmodus, noe som gir den nøyaktig IP-synlighet. Konfigurasjonen vedvarer over omstarter slik at dine underdomene- og tokeninnstillinger aldri går tapt. Enten du trenger stabil tilgang til en hjemmeserver, et Raspberry Pi-prosjekt, eller en selvhostet VPS-applikasjon, eliminerer Duck DNS behovet for å betale for en statisk IP eller en kommersiell DDNS-tjeneste.
Viktige funksjoner i DuckDNS
Automatisk IP-oppdateringer
Oppdager når din offentlige IP-adresse endres og oppdaterer ditt Duck DNS-underdomene umiddelbart, slik at tilgangen forblir uavbrutt.
IPv4 og IPv6 støtte
Fungerer med begge adressefamilier, slik at subdomenet ditt holder seg oppdatert uavhengig av internettleverandørens IP-versjonstildeling.
Flere underdomener
Administrerer flere Duck DNS-underdomener i en enkelt container ved å oppgi en kommaseparert liste av underdomenenavn.
Alltid-på-VPS-drift
Kjører på en VPS garanterer at oppdateringer kjøres i henhold til planen døgnet rundt, selv når utstyr for hjemmenettverk starter på nytt eller mister strømmen.
Vedvarende konfigurasjon
Lagrer token- og underdomeneinnstillingene dine i et dedikert volum slik at klienten fortsetter å fungere korrekt etter container-omstarter.
Hvorfor kjøre DuckDNS på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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