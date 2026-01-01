Opptil 69 % rabatt for DuckDNS

Installer DuckDNS med ett-klikks installasjon.

Gratis dynamisk DNS-klient som automatisk holder domenet ditt pekt mot din nåværende IP-adresse uten en statisk IP.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer DuckDNS med ett-klikks installasjon.

Velg en VPS-plan for DuckDNS

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med DuckDNS

Duck DNS er en gratis dynamisk DNS-tjeneste som millioner av hjemmelabbrukere og selvhostere stoler på for å opprettholde pålitelig tilgang til servere og enheter bak internettforbindelser i hjemmet. De fleste internettleverandører tildeler skiftende IP-adresser, men Duck DNS løser dette ved kontinuerlig å overvåke din offentlige IP og oppdatere ditt valgte underdomene i det øyeblikket den endres – alt uten kostnad.

Denne malen kjører den offisielle Duck DNS-klientcontaineren i vertsnettverksmodus, noe som gir den nøyaktig IP-synlighet. Konfigurasjonen vedvarer over omstarter slik at dine underdomene- og tokeninnstillinger aldri går tapt. Enten du trenger stabil tilgang til en hjemmeserver, et Raspberry Pi-prosjekt, eller en selvhostet VPS-applikasjon, eliminerer Duck DNS behovet for å betale for en statisk IP eller en kommersiell DDNS-tjeneste.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i DuckDNS

Automatisk IP-oppdateringer

Oppdager når din offentlige IP-adresse endres og oppdaterer ditt Duck DNS-underdomene umiddelbart, slik at tilgangen forblir uavbrutt.

IPv4 og IPv6 støtte

Fungerer med begge adressefamilier, slik at subdomenet ditt holder seg oppdatert uavhengig av internettleverandørens IP-versjonstildeling.

Flere underdomener

Administrerer flere Duck DNS-underdomener i en enkelt container ved å oppgi en kommaseparert liste av underdomenenavn.

Alltid-på-VPS-drift

Kjører på en VPS garanterer at oppdateringer kjøres i henhold til planen døgnet rundt, selv når utstyr for hjemmenettverk starter på nytt eller mister strømmen.

Vedvarende konfigurasjon

Lagrer token- og underdomeneinnstillingene dine i et dedikert volum slik at klienten fortsetter å fungere korrekt etter container-omstarter.

Hvorfor kjøre DuckDNS på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Anbefalt serverplassering:

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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