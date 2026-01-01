Duck DNS er en gratis dynamisk DNS-tjeneste som millioner av hjemmelabbrukere og selvhostere stoler på for å opprettholde pålitelig tilgang til servere og enheter bak internettforbindelser i hjemmet. De fleste internettleverandører tildeler skiftende IP-adresser, men Duck DNS løser dette ved kontinuerlig å overvåke din offentlige IP og oppdatere ditt valgte underdomene i det øyeblikket den endres – alt uten kostnad.

Denne malen kjører den offisielle Duck DNS-klientcontaineren i vertsnettverksmodus, noe som gir den nøyaktig IP-synlighet. Konfigurasjonen vedvarer over omstarter slik at dine underdomene- og tokeninnstillinger aldri går tapt. Enten du trenger stabil tilgang til en hjemmeserver, et Raspberry Pi-prosjekt, eller en selvhostet VPS-applikasjon, eliminerer Duck DNS behovet for å betale for en statisk IP eller en kommersiell DDNS-tjeneste.