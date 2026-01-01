Installer Flarum med ett-klikks installasjon.
Moderne, elegant forumprogramvare med åpen kildekode for å bygge engasjerte og blomstrende nettsamfunn.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Flarum
Flarum er en neste generasjons forumplattform som redefinerer nettdiskusjon for det moderne nettet. Bygget med en mobilførst-tilnærming, leverer den en elegant, rask og intuitiv opplevelse som oppmuntrer til meningsfulle samtaler. I motsetning til tradisjonell forumprogramvare som føles utdatert og tungvint, kombinerer Flarum sanntidsoppdateringer, uendelig rulling og et kraftig utvidelsessystem i et rent, distraksjonsfritt grensesnitt.
Selvhosting av Flarum på din egen VPS gir deg full kontroll over fellesskapsdataene dine, ingen brukerbaserte avgifter og friheten til å installere hvilken som helst av de 200+ fellesskapsutvidelsene. Med MySQL som håndterer datalagring og 41+ oversettelsespakker tilgjengelig, skalerer Flarum fra nisjehobbygrupper til store profesjonelle fellesskap.
Viktige funksjoner i Flarum
Mobil-først design
Responsivt grensesnitt utviklet fra bunnen av for mobile enheter, som gir en sømløs opplevelse på alle skjermstørrelser.
Rikt utvidelsesøkosystem
Over 200 fellesskapsutvidelser lar deg legge til sosial pålogging, abonnementer, avstemninger og mer uten å røre kjerne-koden.
Sanntidsoppdateringer
Diskusjoner oppdateres direkte uten sideoppdateringer, noe som holder samtalene raske og engasjerende for aktive fellesskap.
Tag-basert organisasjon
Fleksibelt tag-system lar deg kategorisere diskusjoner og lar brukere kun følge emnene som interesserer dem.
Kraftig moderering
Innebygde verktøy for flagging, suspensjon og brukeradministrasjon gir moderatorer detaljert kontroll over fellesskapets helse.
Hvorfor kjøre Flarum på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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