Flarum er en neste generasjons forumplattform som redefinerer nettdiskusjon for det moderne nettet. Bygget med en mobilførst-tilnærming, leverer den en elegant, rask og intuitiv opplevelse som oppmuntrer til meningsfulle samtaler. I motsetning til tradisjonell forumprogramvare som føles utdatert og tungvint, kombinerer Flarum sanntidsoppdateringer, uendelig rulling og et kraftig utvidelsessystem i et rent, distraksjonsfritt grensesnitt.

Selvhosting av Flarum på din egen VPS gir deg full kontroll over fellesskapsdataene dine, ingen brukerbaserte avgifter og friheten til å installere hvilken som helst av de 200+ fellesskapsutvidelsene. Med MySQL som håndterer datalagring og 41+ oversettelsespakker tilgjengelig, skalerer Flarum fra nisjehobbygrupper til store profesjonelle fellesskap.