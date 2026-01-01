DSpace er verdens mest brukte åpen kildekode-arkivplattform, som driver mer enn 2 000 institusjonelle arkiver ved universiteter, biblioteker, museer og forskningsorganisasjoner. Den fanger opp, organiserer og bevarer digitale materialer av ethvert format — artikler, avhandlinger, datasett, bilder og lyd — med rik Dublin Core-metadata og vedvarende Handle-identifikatorer for permanent sitering.

Selv-hosting av DSpace på din egen VPS beholder fullt eierskap til vitenskapelig innhold, bevaringspolicyer og tilgangsregler internt. Den medfølgende REST API-en, Angular-grensesnittet, Solr-oppdagelseslaget og OAI-PMH-endepunktet gir institusjoner en komplett arkivstabel uten tilbakevendende SaaS-avgifter eller leverandørlås.