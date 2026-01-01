Installer DSpace med ett-klikks installasjon.
Institusjonelt arkiv med åpen kildekode for bevaring og deling av akademisk forskning, avhandlinger og digitale samlinger.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med DSpace
DSpace er verdens mest brukte åpen kildekode-arkivplattform, som driver mer enn 2 000 institusjonelle arkiver ved universiteter, biblioteker, museer og forskningsorganisasjoner. Den fanger opp, organiserer og bevarer digitale materialer av ethvert format — artikler, avhandlinger, datasett, bilder og lyd — med rik Dublin Core-metadata og vedvarende Handle-identifikatorer for permanent sitering.
Selv-hosting av DSpace på din egen VPS beholder fullt eierskap til vitenskapelig innhold, bevaringspolicyer og tilgangsregler internt. Den medfølgende REST API-en, Angular-grensesnittet, Solr-oppdagelseslaget og OAI-PMH-endepunktet gir institusjoner en komplett arkivstabel uten tilbakevendende SaaS-avgifter eller leverandørlås.
Viktige funksjoner i DSpace
Elementversjonering
Spor flere versjoner av artikler, datasett og avhandlinger slik at forskere kan oppdatere innleveringer uten å miste siteringshistorikk.
OAI-PMH-høsting
Innebygd OAI-PMH endepunkt eksponerer metadata til Google Scholar, BASE og andre aggregatorer for global synlighet.
Håndtere persistente ID-er
Hvert element mottar en permanent Handle.net-identifikator slik at lenker overlever URL-endringer og institusjonell omprofilering.
Solr-drevet søk
Dedikert Solr-backend leverer fasettert navigering, fulltekstsøk og bruksstatistikk på tvers av millioner av elementer.
Konfigurerbare arbeidsflyter
Innsendingsarbeidsflyter per samling med redaksjonelle gjennomgangstrinn tilpasses fakultets-, bibliotek- og avdelingsretningslinjer.
COAR Varsling klar
Innebygd støtte for COAR Notify-protokoller kobler ditt arkiv til det fremvoksende økosystemet for åpen fagfellevurdering.
Hvorfor kjøre DSpace på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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