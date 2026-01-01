Installer Hoppscotch med ett klikk.
Åpen kildekode API-utviklingsplattform som støtter REST, GraphQL, WebSocket og sanntids teamsamarbeid.
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Hva du kan bygge med Hoppscotch
Hoppscotch er en moderne, lettvektsplattform for API-utvikling og -testing som dekker hele API-livssyklusen — fra å bygge og teste forespørsler til å dokumentere og dele samlinger med teamet ditt. Den støtter REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events og WebRTC i ett enkelt grensesnitt, med miljøvariabler, pre-request-skript og avanserte autentiseringsalternativer inkludert OAuth 2.0.
Selv-hosting av Hoppscotch på din VPS holder alle API-nøkler, forespørselsnyttelast og teamarbeidsområdedata utelukkende på din infrastruktur, noe som eliminerer bekymringene for databeskyttelse med skybaserte API-klienter samtidig som det fjerner abonnementskostnader per bruker etter hvert som teamet ditt vokser.
Viktige funksjoner i Hoppscotch
Flerprotokolltesting
Test REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events og WebRTC-tilkoblinger fra ett enkelt, enhetlig grensesnitt.
Teamarbeidsområder
Del samlinger og samarbeid i sanntid med teammedlemmer på tvers av delte arbeidsområder uten å forlate din private infrastruktur.
Avansert autentisering
Innebygd støtte for OAuth 2.0, Bearer-tokener, Basic Auth og API-nøkler dekker praktisk talt alle autentiseringsordninger.
Miljøvariabler
Bytt mellom utviklings-, test- og produksjonsmiljøer øyeblikkelig uten å redigere forespørselsparametere manuelt.
Samlingsadministrasjon
Organiser forespørsler i versjonerte samlinger med støtte for import og eksport for Postman- og OpenAPI-formater.
Hvorfor kjøre Hoppscotch på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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