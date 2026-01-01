Hoppscotch er en moderne, lettvektsplattform for API-utvikling og -testing som dekker hele API-livssyklusen — fra å bygge og teste forespørsler til å dokumentere og dele samlinger med teamet ditt. Den støtter REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events og WebRTC i ett enkelt grensesnitt, med miljøvariabler, pre-request-skript og avanserte autentiseringsalternativer inkludert OAuth 2.0.

Selv-hosting av Hoppscotch på din VPS holder alle API-nøkler, forespørselsnyttelast og teamarbeidsområdedata utelukkende på din infrastruktur, noe som eliminerer bekymringene for databeskyttelse med skybaserte API-klienter samtidig som det fjerner abonnementskostnader per bruker etter hvert som teamet ditt vokser.