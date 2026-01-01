Installer Shiori med ett klikk-installasjon.
Selvhostet bokmerkebehandler som automatisk arkiverer nettsider offline slik at lagret innhold forblir tilgjengelig selv om originalen forsvinner.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Shiori
Shiori er en selvhostet bokmerkebehandler skrevet i Go og designet som et personvernfokusert alternativ til Pocket og Instapaper. Den lagrer nettsider som offline-arkiver — slik at bokmerkene dine forblir lesbare selv når kilder går offline, havner bak betalingsmurer, eller forsvinner helt. Med over 9 000 GitHub-stjerner har det blitt et foretrukket valg for forskere, utviklere og personvernbevisste lesere som bygger personlige kunnskapsbaser.
Selvhosting av Shiori på din VPS holder leselister og arkivert innhold helt privat, uten tredjepartssporing eller datainnsamling. I motsetning til gratistjenester i skyen som pålegger lagrings- og oppbevaringsgrenser, gir VPS-hosting deg ubegrenset kapasitet og full kontroll over arkivet ditt.
Viktige funksjoner i Shiori
Frakoblet sidearkivering
Lagrer en lokal kopi av hver bokmerkede side slik at innholdet forblir lesbart selv om den originale URL-en går offline eller havner bak en betalingsmur.
Fulltekstsøk
Søker gjennom alle bokmerker og arkivert sideinnhold, noe som gjør det raskt å finne spesifikk informasjon på tvers av tusenvis av lagrede sider.
Nettleserutvidelser
Ett-klikks bokmerkelagring fra Chrome og Firefox uten å forlate den nåværende siden, med arkivet automatisk opprettet i bakgrunnen.
Lommeimport
Migrerer eksisterende Pocket-biblioteker i Netscape bokmerkeformat, bevarer tagger og gjør overgangen til selvhostet arkivering sømløs.
REST API og CLI
Full REST API og kommandolinjegrensesnitt muliggjør integrasjon med automatiseringsskript og tilpassede verktøy utover webgrensesnittet.
Hvorfor kjøre Shiori på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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