Shiori er en selvhostet bokmerkebehandler skrevet i Go og designet som et personvernfokusert alternativ til Pocket og Instapaper. Den lagrer nettsider som offline-arkiver — slik at bokmerkene dine forblir lesbare selv når kilder går offline, havner bak betalingsmurer, eller forsvinner helt. Med over 9 000 GitHub-stjerner har det blitt et foretrukket valg for forskere, utviklere og personvernbevisste lesere som bygger personlige kunnskapsbaser.

Selvhosting av Shiori på din VPS holder leselister og arkivert innhold helt privat, uten tredjepartssporing eller datainnsamling. I motsetning til gratistjenester i skyen som pålegger lagrings- og oppbevaringsgrenser, gir VPS-hosting deg ubegrenset kapasitet og full kontroll over arkivet ditt.