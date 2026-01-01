Installer LazyLibrarian med ett klikk.
Automatiseringsverktøy som sporer forfattere, finner e-bøker og lydbøker og leverer dem til nedlasterne dine.
Velg en VPS-plan for LazyLibrarian
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med LazyLibrarian
LazyLibrarian er den bokfokuserte motparten til Sonarr og Radarr — en selvhostet automatiseringsserver som overvåker favorittforfatterne dine, sporer individuelle bokutgivelser, søker Usenet- og torrent-indekserere etter matchende filer, og sender valgte utgivelser videre til NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, eller en hvilken som helst annen nedlaster du allerede bruker.
Selvhosting av LazyLibrarian på en VPS gir deg en 24/7 bibliotekar som fanger opp nye utgivelser i det øyeblikket de dukker opp, dedupliserer mot ditt eksisterende Calibre-bibliotek, og omdøper og tagger alt automatisk slik at e-bok- og lydboksamlingen din holder seg organisert uten manuelt arbeid.
Viktige funksjoner i LazyLibrarian
Forfattersporing og -oppdagelse
Legg til forfattere etter navn, og LazyLibrarian bygger deres komplette bibliografi fra Goodreads, Google Books, OpenLibrary og andre kilder.
Lydbok- og e-bokstøtte
Håndterer både lydbok- og e-bokformater med egne kvalitets- og kilderegler for hvert format, slik at én enkelt instans administrerer to biblioteker.
Calibre- og Goodreads-integrasjon
Importerer ditt eksisterende Calibre-bibliotek for å unngå duplikater, synkroniserer leste/ønsker-å-lese-lister fra Goodreads, og oppdaterer metadata automatisk.
Innebygd indeksererstøtte
Innebygde plugins for NZBGet, SABnzbd, qBittorrent, Transmission, Deluge, og dusinvis av Usenet- og torrentindeksere via Newznab og Torznab.
Magasin- og seriesporing
Overvåker temabaserte magasiner og flerbokserier, og legger nye utgivelser i kø når de blir indeksert uten manuelle søk.
Hvorfor kjøre LazyLibrarian på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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