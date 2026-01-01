OrangeHRM er en fullt åpen kildekode-plattform for personaladministrasjon brukt av tusenvis av organisasjoner over hele verden. Den dekker hele HR-livssyklusen — fra ansattregistre og fraværsadministrasjon til medarbeidersamtaler, rekrutteringsprosesser og tidsregistrering — i en enkelt selvhostet applikasjon.

Å hoste OrangeHRM på din egen VPS holder alle ansattdata, lønnsinformasjon og HR-registre under din direkte kontroll uten SaaS-avgifter per bruker. Du får full tilgang til databasen for tilpasset rapportering og integrasjoner, samtidig som du beholder fullt eierskap over sensitive arbeidsstyrkedata.