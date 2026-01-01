Installer OrangeHRM med ett klikk.
HR-system med åpen kildekode for å administrere ansatte, permisjon, rekruttering og HR-arbeidsflyter.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med OrangeHRM
OrangeHRM er en fullt åpen kildekode-plattform for personaladministrasjon brukt av tusenvis av organisasjoner over hele verden. Den dekker hele HR-livssyklusen — fra ansattregistre og fraværsadministrasjon til medarbeidersamtaler, rekrutteringsprosesser og tidsregistrering — i en enkelt selvhostet applikasjon.
Å hoste OrangeHRM på din egen VPS holder alle ansattdata, lønnsinformasjon og HR-registre under din direkte kontroll uten SaaS-avgifter per bruker. Du får full tilgang til databasen for tilpasset rapportering og integrasjoner, samtidig som du beholder fullt eierskap over sensitive arbeidsstyrkedata.
Viktige funksjoner i OrangeHRM
Ansattadministrasjon
Vedlikehold en sentralisert ansattkatalog med jobbhistorikk, dokumenter, kvalifikasjoner og organisasjonsstruktur på ett sted.
Fravær og oppmøte
Administrer ferierettigheter, godkjenningsflyter, feriekalendere og fraværsregistreringer for hele arbeidsstyrken din.
Rekrutteringsmodul
Spor ledige stillinger, kandidatsøknader, intervjustadier og ansettelsesbeslutninger uten et separat ATS-verktøy.
Prestasjonsanmeldelser
Kjør strukturerte vurderingssykluser med målsetting, 360-graders tilbakemelding og konfigurerbare vurderingsarbeidsflyter.
Tid og prosjektsporing
Registrer timelister mot prosjekter og kunder, med godkjenningsflyter og eksporterbare rapporter for fakturering eller lønnskjøring.
Hvorfor kjøre OrangeHRM på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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