Installer pgBackWeb med ett klikk installasjon.
Åpen kildekode-webgrensesnitt for planlegging og overvåking av PostgreSQL-sikkerhetskopier på tvers av flere databaser og lagringsdestinasjoner.
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Hva du kan bygge med pgBackWeb
pgBackWeb er en åpen kildekode PostgreSQL sikkerhetskopieringsbehandler med et webgrensesnitt for planlegging, kjøring og overvåking av sikkerhetskopieringsjobber på tvers av flere databaser og lagringsdestinasjoner. I motsetning til kommandolinjeverktøy som krever kunnskap om skallskripting, lar pgBackWeb deg konfigurere tidsplaner, oppbevaringspolicyer og lagringsdestinasjoner utelukkende via en nettleser.
Ved å selv-hoste pgBackWeb på din egen VPS holder du sikkerhetskopieringskonfigurasjonen og databaselegitimasjonen din under full kontroll. Alle lagrede legitimasjoner krypteres ved hjelp av en nøkkel du oppgir, og sikkerhetskopier havner i lagring du eier — enten det er lokal disk eller S3-kompatibel objektlagring du konfigurerer.
Viktige funksjoner i pgBackWeb
Multidatabasestøtte
Koble til og planlegg sikkerhetskopier for flere PostgreSQL-databaser fra ett enkelt dashbord uten separate konfigurasjonsfiler per database.
S3-kompatibel lagring
Send sikkerhetskopier til AWS S3, Backblaze B2, Cloudflare R2, MinIO, eller et hvilket som helst S3-kompatibelt endepunkt i tillegg til lokal lagring.
Planlagte backup-oppgaver
Definer gjentakende sikkerhetskopieringsplaner med konfigurerbare oppbevaringspolicyer for automatisk å fjerne gamle arkiver og kontrollere lagringskostnader.
Krypterte legitimasjonsopplysninger
Alle databasepassord og tilgangsnøkler for lagring er kryptert i ro ved hjelp av en privat nøkkel du kontrollerer — aldri lagret i klartekst.
Sporing av backup-historikk
Hver sikkerhetskopiering logges med status, varighet og filstørrelse, slik at du umiddelbart vet når en jobb mislykkes.
Hvorfor kjøre pgBackWeb på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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