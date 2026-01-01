pgBackWeb er en åpen kildekode PostgreSQL sikkerhetskopieringsbehandler med et webgrensesnitt for planlegging, kjøring og overvåking av sikkerhetskopieringsjobber på tvers av flere databaser og lagringsdestinasjoner. I motsetning til kommandolinjeverktøy som krever kunnskap om skallskripting, lar pgBackWeb deg konfigurere tidsplaner, oppbevaringspolicyer og lagringsdestinasjoner utelukkende via en nettleser.

Ved å selv-hoste pgBackWeb på din egen VPS holder du sikkerhetskopieringskonfigurasjonen og databaselegitimasjonen din under full kontroll. Alle lagrede legitimasjoner krypteres ved hjelp av en nøkkel du oppgir, og sikkerhetskopier havner i lagring du eier — enten det er lokal disk eller S3-kompatibel objektlagring du konfigurerer.