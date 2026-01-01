Installer Kan med ett klikks installasjon.
Et åpen kildekode-verktøy for Kanban-tavler og prosjektstyring, bygget som et personvernfokusert Trello-alternativ.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Kan
Kan er en selvhostet Kanban-tavle med åpen kildekode, designet for team som ønsker full kontroll over prosjektdataene sine. Bygget med Next.js og PostgreSQL, leverer den den velkjente kort-og-tavle-arbeidsflyten fra Trello uten pris per bruker eller datalåsing. Tavler, kort, etiketter og teamarbeidsområder er alle inkludert som standard.
Å hoste Kan på din egen VPS betyr at prosjektdataene dine forblir private og på infrastruktur du kontrollerer. Med støtte for e-post/passord-pålogging og over 20 OAuth-leverandører – inkludert Google, GitHub og Microsoft – kan teamet ditt begynne å samarbeide uten ytterligere oppsett.
Viktige funksjoner i Kan
Kanbantavler
Organiser arbeid på tvers av tavler og kort med etiketter, filtre og dra-og-slipp for enhver teamarbeidsflyt.
Teamarbeidsområder
Inviter medlemmer til delte arbeidsområder med kontroll over tavlesynlighet slik at de riktige personene ser de riktige prosjektene.
Trello-import
Migrer eksisterende Trello-tavler direkte inn i Kan for å bevare prosjekthistorikken uten manuell gjeninnføring.
Fleksibel autentisering
Logg inn med e-post/passord eller en av 20+ OAuth-leverandører inkludert Google, GitHub og Microsoft.
Aktivitetssporing
Aktivitetslogger for kort og kommentartråder bevarer en fullstendig historikk over alle endringer og diskusjoner på ett sted.
Hvorfor kjøre Kan på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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