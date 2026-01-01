Kan er en selvhostet Kanban-tavle med åpen kildekode, designet for team som ønsker full kontroll over prosjektdataene sine. Bygget med Next.js og PostgreSQL, leverer den den velkjente kort-og-tavle-arbeidsflyten fra Trello uten pris per bruker eller datalåsing. Tavler, kort, etiketter og teamarbeidsområder er alle inkludert som standard.

Å hoste Kan på din egen VPS betyr at prosjektdataene dine forblir private og på infrastruktur du kontrollerer. Med støtte for e-post/passord-pålogging og over 20 OAuth-leverandører – inkludert Google, GitHub og Microsoft – kan teamet ditt begynne å samarbeide uten ytterligere oppsett.