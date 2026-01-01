Letta er et rammeverk med åpen kildekode for å lage AI-agenter med langtidshukommelse, som gjør dem i stand til å lære av samtaler og forbedre seg over tid. I motsetning til tilstandsløse chatroboter, opprettholder Letta-agenter minneblokker som vedvarer mellom økter, husker brukerpreferanser og tilpasser sin atferd basert på akkumulert erfaring.

Selvhosting av Letta på din VPS gir deg full kontroll over agentdata og minne, eliminerer API-kostnader per forespørsel for minnehåndtering, og lar deg integrere enhver LLM-leverandør — fra OpenAI og Anthropic til lokalt hostede Ollama-modeller — uten leverandørlås.