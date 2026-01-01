Installer Letta med ett klikk.
Åpen kildekode-rammeverk for å bygge tilstandsbaserte AI-agenter med vedvarende minne som lærer og forbedrer seg over tid.
Velg en VPS-plan for Letta
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Letta
Letta er et rammeverk med åpen kildekode for å lage AI-agenter med langtidshukommelse, som gjør dem i stand til å lære av samtaler og forbedre seg over tid. I motsetning til tilstandsløse chatroboter, opprettholder Letta-agenter minneblokker som vedvarer mellom økter, husker brukerpreferanser og tilpasser sin atferd basert på akkumulert erfaring.
Selvhosting av Letta på din VPS gir deg full kontroll over agentdata og minne, eliminerer API-kostnader per forespørsel for minnehåndtering, og lar deg integrere enhver LLM-leverandør — fra OpenAI og Anthropic til lokalt hostede Ollama-modeller — uten leverandørlås.
Viktige funksjoner i Letta
Vedvarende agentminne
Agenter beholder kontekst mellom økter ved å bruke strukturerte minneblokker, slik at de aldri glemmer tidligere samtaler eller brukerpreferanser.
Støtte for flerleverandør-LLM
Koble til OpenAI, Anthropic, Groq, Ollama og mer — bytt modeller uten å endre agentlogikken din.
REST API og SDK-er
Full REST API med Python- og TypeScript-SDK-er for å integrere tilstandsbaserte agenter i enhver applikasjon eller arbeidsflyt.
Multiagentorkestrering
Bygg komplekse pipelines med agent-til-agent-kommunikasjon, delt minne og koordinert oppgaveutførelse.
Verktøykjøring
Agenter kan kalle på egendefinerte verktøy og utføre kode i sandkasse-miljøer for å handle i den virkelige verden.
Selvredigering av minne
Agenter oppdaterer sine egne minneblokker i sanntid, noe som muliggjør kontinuerlig selvforbedring og adaptiv atferd.
Hvorfor kjøre Letta på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.