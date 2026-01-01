SurrealDB er en moderne multi-modell database skrevet i Rust som forener dokument-, graf-, relasjons-, tidsserie-, geospatial- og vektordata i en enkelt motor som aksesseres via SurrealQL – et SQL-lignende spørrespråk designet for utviklere som ønsker fleksibilitet uten å måtte sjonglere med flere spesialiserte databaser. Med innebygd støtte for sanntids live-spørringer, radnivå-tillatelser og autentisering innebygd i selve databasen, kan SurrealDB fungere som både en database og en backend-as-a-service for web- og mobilapper.

Selv-hosting av SurrealDB på din VPS gir utviklere og små team en kraftig multi-modell database uten per-spørring-prismodellen til SurrealDB Cloud. Den enkelt-binære arkitekturen holder distribusjon og drift enkel sammenlignet med å kjøre separate databaser for dokument-, graf- og tidsserie-arbeidsbelastninger.