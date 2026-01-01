Installer SurrealDB med ett klikk.
Multimodell-database som kombinerer dokument-, graf-, relasjons-, tidsserie-, geospatial- og vektordata gjennom et enkelt SQL-lignende spørrespråk.
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Hva du kan bygge med SurrealDB
SurrealDB er en moderne multi-modell database skrevet i Rust som forener dokument-, graf-, relasjons-, tidsserie-, geospatial- og vektordata i en enkelt motor som aksesseres via SurrealQL – et SQL-lignende spørrespråk designet for utviklere som ønsker fleksibilitet uten å måtte sjonglere med flere spesialiserte databaser. Med innebygd støtte for sanntids live-spørringer, radnivå-tillatelser og autentisering innebygd i selve databasen, kan SurrealDB fungere som både en database og en backend-as-a-service for web- og mobilapper.
Selv-hosting av SurrealDB på din VPS gir utviklere og små team en kraftig multi-modell database uten per-spørring-prismodellen til SurrealDB Cloud. Den enkelt-binære arkitekturen holder distribusjon og drift enkel sammenlignet med å kjøre separate databaser for dokument-, graf- og tidsserie-arbeidsbelastninger.
Viktige funksjoner i SurrealDB
Multimodell-datatyper
Lagre dokumenter, grafer, relasjonelle rader, tidsserier, geospatiale data og vektorer i samme database uten separate tjenester for hver modell.
SurrealQL spørrespråk
SQL-lignende spørrespråk med utvidelser for grafgjennomgang, vektorsøk, geospatiale operatorer og beregnede felt innebygd i skjemaet.
Direkte spørringer i sanntid
Abonner på direkte spørringsresultater over WebSocket for sanntids UI-oppdateringer uten polling eller ekstern hendelsesbussinfrastruktur.
Sikkerhet på radnivå
Granulære tillatelser innebygd i skjemaet lar deg trygt eksponere databasen direkte til nett- og mobilklienter uten et mellomliggende API-lag.
Innebygd autentisering
Innebygd bruker-, scope- og JWT-basert autentisering gjør SurrealDB brukbar som en backend-as-a-service for prototype-apper.
Flere spørringsgrensesnitt
Spørring over HTTP REST, WebSocket, native klientbiblioteker for JavaScript, Python, Rust, Go, Java, .NET og PHP — eller direkte via SurrealQL CLI.
Hvorfor kjøre SurrealDB på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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