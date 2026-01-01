CyberChef er et kraftig, nettbasert datahåndteringsverktøy utviklet av GCHQ, som tilbyr over 300 innebygde operasjoner for kryptering, koding, komprimering, hashing og konvertering av dataformater — alt gjennom et intuitivt dra-og-slipp-grensesnitt. Det unike oppskriftssystemet lar deg kjede sammen flere operasjoner til gjenbrukbare, delbare arbeidsflyter, mens «Magic»-funksjonen automatisk oppdager kodetyper for å akselerere analyse.

Fordi CyberChef behandler alt klient-side i nettleseren din, forlater sensitive data aldri maskinen din. Selv-hosting av din egen instans på en VPS sikrer at den alltid er tilgjengelig for teamet ditt, kun tilgjengelig innenfor infrastrukturen din, og fri fra avhengighet av offentlig hostede versjoner — kritisk for sikkerhetsoperasjoner og arbeidsflyter for hendelseshåndtering som håndterer konfidensielle data.