Installer CyberChef med ett klikk installasjon.
GCHQs "Cyber Swiss Army Knife" med 300+ operasjoner for koding, kryptering og dataanalyse i nettleseren.
Velg en VPS-plan for CyberChef
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med CyberChef
CyberChef er et kraftig, nettbasert datahåndteringsverktøy utviklet av GCHQ, som tilbyr over 300 innebygde operasjoner for kryptering, koding, komprimering, hashing og konvertering av dataformater — alt gjennom et intuitivt dra-og-slipp-grensesnitt. Det unike oppskriftssystemet lar deg kjede sammen flere operasjoner til gjenbrukbare, delbare arbeidsflyter, mens «Magic»-funksjonen automatisk oppdager kodetyper for å akselerere analyse.
Fordi CyberChef behandler alt klient-side i nettleseren din, forlater sensitive data aldri maskinen din. Selv-hosting av din egen instans på en VPS sikrer at den alltid er tilgjengelig for teamet ditt, kun tilgjengelig innenfor infrastrukturen din, og fri fra avhengighet av offentlig hostede versjoner — kritisk for sikkerhetsoperasjoner og arbeidsflyter for hendelseshåndtering som håndterer konfidensielle data.
Viktige funksjoner i CyberChef
300+ innebygde operasjoner
Dekker Base64, AES, SHA-hashing, regex, IP-parsing, komprimering og dusinvis av andre datatransformasjonsoperasjoner uten å skrive kode.
Kjeding av oppskrifter
Koble sammen flere operasjoner til gjenbrukbare oppskrifter som kan lagres og deles via URL, noe som muliggjør repeterbare og dokumenterte arbeidsflyter for datatransformasjon.
Klientbasert behandling
Alle operasjoner kjører utelukkende i nettleseren — data forlater aldri maskinen din, noe som gjør det trygt for sensitive sikkerhetsundersøkelser og konfidensiell analyse.
Magisk autodeteksjon
Magic-operasjonen identifiserer automatisk ukjente kodeskjemaer og foreslår de riktige operasjonene for å dekode dem, noe som akselererer triagering og analyse.
Feilsøking med bruddpunkt
Gå gjennom oppskrifter med bruddpunkter for å inspisere mellomliggende datatilstander og feilsøke komplekse flertrinns transformasjonsrørledninger.
Hvorfor kjøre CyberChef på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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