DumbDo er en bevisst enkel gjøremålsliste-applikasjon fra DumbWare.io, bygget på filosofien om at de fleste behov for oppgavesporing ikke krever en database, et kontosystem eller et skyabonnement. Oppgaver lagres i en enkelt JSON-fil, noe som gjør sikkerhetskopiering til en enkel filkopi og migreringer trivielle.

Grensesnittet fungerer sømløst på alle skjermstørrelser og veksler automatisk mellom mørk og lys modus. Valgfri PIN-beskyttelse (4-10 sifre) sikrer tilgang på delte servere. Støtte for Progressive Web App betyr at du kan installere DumbDo på en telefon eller datamaskin og bruke den offline. Selvhosting på en VPS holder oppgavedataene dine private, tilgjengelige fra alle enheter, og fri for endringer fra tredjepartstjenester.