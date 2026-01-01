Installer DumbDo med ett klikk-installasjon.
Minimalistisk selvhostet gjøremålsliste med filbasert lagring, mørk modus, PWA-støtte og valgfri PIN-beskyttelse — ingen database nødvendig.
Velg en VPS-plan for DumbDo
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med DumbDo
DumbDo er en bevisst enkel gjøremålsliste-applikasjon fra DumbWare.io, bygget på filosofien om at de fleste behov for oppgavesporing ikke krever en database, et kontosystem eller et skyabonnement. Oppgaver lagres i en enkelt JSON-fil, noe som gjør sikkerhetskopiering til en enkel filkopi og migreringer trivielle.
Grensesnittet fungerer sømløst på alle skjermstørrelser og veksler automatisk mellom mørk og lys modus. Valgfri PIN-beskyttelse (4-10 sifre) sikrer tilgang på delte servere. Støtte for Progressive Web App betyr at du kan installere DumbDo på en telefon eller datamaskin og bruke den offline. Selvhosting på en VPS holder oppgavedataene dine private, tilgjengelige fra alle enheter, og fri for endringer fra tredjepartstjenester.
Viktige funksjoner i DumbDo
Ingen database kreves
Lagrer alle oppgaver i én enkelt JSON-fil — ingenting å klargjøre, migrere eller vedlikeholde utover selve containeren.
Mørk og lys modus
Følger automatisk systemets fargevalginnstilling for behagelig visning i ethvert miljø eller tid på døgnet.
Progressive Web App
Installer DumbDo på hvilken som helst enhet for tilgang fra startskjermen og offline bruk uten å måtte besøke nettleseren hver gang.
Valgfri PIN-beskyttelse
Sett en 4-10-sifret PIN-kode for å begrense tilgangen på delte servere, samtidig som grensesnittet holdes raskt tilgjengelig for autoriserte brukere.
Tilpassbar nettstedtittel
Gi nytt navn til applikasjonsinstansen for å tilpasse personlig merkevare eller skille mellom flere distribusjoner på samme VPS.
Hvorfor kjøre DumbDo på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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