Installer JupyterLab med ett-klikks installasjon.
Neste generasjons nettbaserte IDE for interaktive notatbøker, terminaler og kodeeditorer i et samlet datavitenskapsmiljø.
Velg en VPS-plan for JupyterLab
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med JupyterLab
JupyterLab er den moderne etterfølgeren til Jupyter Notebook, som tilbyr et fleksibelt grensesnitt med flere paneler som kombinerer interaktive notatbøker, en terminal, en kodeeditor, en filutforsker og utdatavisere i ett nettleserbasert arbeidsområde. Den støtter 40+ språkkjerner og integreres med Git, databaser og skylagring gjennom et rikt utvidelsesøkosystem.
Å hoste JupyterLab på en VPS gir dataforskere og forskere dedikerte beregningsressurser uten tidsbegrensninger for utførelse, ingen minnebegrensninger og ingen tilbakestillinger av økter. Dine installerte pakker, konfigurerte miljøer og hurtigbufrede datasett vedvarer mellom økter, noe som eliminerer den konstante reinstallasjonssyklusen som er vanlig med skynotatboktjenester.
Viktige funksjoner i JupyterLab
Enhetlig arbeidsområde
Arbeid med notatbøker, terminaler, tekstredigerere og filbehandlere samtidig i et omorganiserbart grensesnitt med flere paneler — ingen kontekstbytte mellom verktøy.
Flerspråklige kjerner
Kjør Python, R, Julia og 40+ andre språkkjerner, og veksle mellom dem innenfor samme økt for å bruke det beste verktøyet for hver oppgave.
Innebygd terminal
Installer pakker med pip eller conda, administrer Git-repositorier og kjør systemkommandoer direkte fra nettleseren uten en separat SSH-klient.
Sanntidssamarbeid
Del notatbokøkter med teammedlemmer for samtidig redigering, som muliggjør live paranalyse og samarbeidsbasert modellutvikling.
Utvidelsesøkosystem
Utvid JupyterLab med Git-integrasjon, databasekoblinger, variabelinspektører og visualiseringsverktøy gjennom et voksende bibliotek av fellesskapsutvidelser.
Hvorfor kjøre JupyterLab på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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