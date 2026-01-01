JupyterLab er den moderne etterfølgeren til Jupyter Notebook, som tilbyr et fleksibelt grensesnitt med flere paneler som kombinerer interaktive notatbøker, en terminal, en kodeeditor, en filutforsker og utdatavisere i ett nettleserbasert arbeidsområde. Den støtter 40+ språkkjerner og integreres med Git, databaser og skylagring gjennom et rikt utvidelsesøkosystem.

Å hoste JupyterLab på en VPS gir dataforskere og forskere dedikerte beregningsressurser uten tidsbegrensninger for utførelse, ingen minnebegrensninger og ingen tilbakestillinger av økter. Dine installerte pakker, konfigurerte miljøer og hurtigbufrede datasett vedvarer mellom økter, noe som eliminerer den konstante reinstallasjonssyklusen som er vanlig med skynotatboktjenester.