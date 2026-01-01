Installer Strapi med ett klikk.
Ledende hodeløst CMS med åpen kildekode som automatisk genererer REST- og GraphQL-API-er fra dine innholdsmodeller, med et tilpassbart administrasjonspanel.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Strapi
Strapi er verdens mest populære åpen kildekode headless CMS, som stoles på av over 800 000 utviklere. Den tilbyr en fullt tilpassbar backend for innholdsadministrasjon med et intuitivt dra-og-slipp-administrasjonspanel, automatisk genererte REST- og GraphQL-API-er, og et rikt plugin-økosystem. I motsetning til tradisjonelle CMS-er som kobler innhold til en fast frontend, leverer Strapi innhold til enhver kanal — nettsteder, mobilapper, IoT-enheter — gjennom standard API-er.
Å drifte Strapi selv på din VPS eliminerer pris per bruker og API-ratebegrensninger pålagt av administrerte CMS-leverandører, samtidig som det gir deg full kontroll over din innholdsarkitektur, datalagring og plugin-konfigurasjon. Denne malen kombinerer Strapi med PostgreSQL 16 for produksjonsklar pålitelighet.
Viktige funksjoner i Strapi
Autogenererte API-er
Strapi oppretter REST- og GraphQL-endepunkter automatisk når du definerer innholdstyper — ingen manuell API-koding er nødvendig.
Dra-og-slipp innholdsbygger
Bygg komplekse innholdsmodeller visuelt med felt, komponenter og dynamiske soner uten å røre kodebasen.
Rollebasert tilgangskontroll
Definer detaljerte tillatelser per innholdstype og brukerrolle slik at redaktører, ledere og API-forbrukere kun får tilgang til det de skal.
Mediebibliotek
Last opp, organiser og optimaliser bilder og filer i et sentralisert mediebibliotek med automatisk bildestørrelsesendring og formatkonvertering.
Plugin-økosystem
Utvid Strapi med markedsplass-plugins for autentisering, SEO, e-post, søk og mer — eller bygg tilpassede plugins for dine behov.
Flerspråklig innhold
Administrer innhold på flere språk med innebygd i18n-støtte, og publiser hver språkversjon uavhengig for å støtte globale målgrupper.
Hvorfor kjøre Strapi på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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