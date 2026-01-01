Strapi er verdens mest populære åpen kildekode headless CMS, som stoles på av over 800 000 utviklere. Den tilbyr en fullt tilpassbar backend for innholdsadministrasjon med et intuitivt dra-og-slipp-administrasjonspanel, automatisk genererte REST- og GraphQL-API-er, og et rikt plugin-økosystem. I motsetning til tradisjonelle CMS-er som kobler innhold til en fast frontend, leverer Strapi innhold til enhver kanal — nettsteder, mobilapper, IoT-enheter — gjennom standard API-er.

Å drifte Strapi selv på din VPS eliminerer pris per bruker og API-ratebegrensninger pålagt av administrerte CMS-leverandører, samtidig som det gir deg full kontroll over din innholdsarkitektur, datalagring og plugin-konfigurasjon. Denne malen kombinerer Strapi med PostgreSQL 16 for produksjonsklar pålitelighet.