Logto er en moderne plattform for identitets- og tilgangsstyring som tilbyr komplett autentiseringsinfrastruktur for web-, mobil- og API-applikasjoner. Den implementerer OAuth 2.0, OpenID Connect og SAML ut av esken, med ferdigbygde UI-komponenter for pålogging, integrasjoner for sosial pålogging, MFA og rollebasert tilgangskontroll — slik at team kan legge til produksjonsklar autentisering uten å bygge det fra bunnen av.

Selvhosting av Logto på din VPS gir deg ubegrensede brukere til en fast kostnad, full datasuverenitet over legitimasjon og sesjonsdata, og fleksibiliteten til å møte krav til datalagring eller samsvar som tredjeparts autentiseringstjenester ikke kan tilfredsstille.