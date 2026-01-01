Opptil 69 % rabatt for Logto

Installer Logto med ett klikk.

Omfattende identitets- og autentiseringsplattform med OAuth 2.0, OIDC og støtte for bedrifts-SSO.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
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30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer Logto med ett klikk.

Velg en VPS-plan for Logto

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Logto

Logto er en moderne plattform for identitets- og tilgangsstyring som tilbyr komplett autentiseringsinfrastruktur for web-, mobil- og API-applikasjoner. Den implementerer OAuth 2.0, OpenID Connect og SAML ut av esken, med ferdigbygde UI-komponenter for pålogging, integrasjoner for sosial pålogging, MFA og rollebasert tilgangskontroll — slik at team kan legge til produksjonsklar autentisering uten å bygge det fra bunnen av.

Selvhosting av Logto på din VPS gir deg ubegrensede brukere til en fast kostnad, full datasuverenitet over legitimasjon og sesjonsdata, og fleksibiliteten til å møte krav til datalagring eller samsvar som tredjeparts autentiseringstjenester ikke kan tilfredsstille.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Logto

OAuth 2.0 og OIDC

Bransjestandardprotokoller for å sikre applikasjoner og API-er uten å skrive tilpasset autentiseringslogikk.

Integrasjoner for sosial pålogging

Legg til Google, GitHub, Microsoft og dusinvis av andre sosiale leverandører til enhver applikasjon med minimal konfigurasjon.

Multi-faktor autentisering

Beskytt kontoer med TOTP, SMS og e-post OTP multifaktorautentisering og passordfrie påloggingsflyter.

Rollebasert tilgangskontroll

Definer roller, tillatelser og omfang for å kontrollere nøyaktig hva hver bruker eller applikasjon kan få tilgang til.

Organisasjonsadministrasjon

Støtte flerleier SaaS-applikasjoner med innebygde organisasjons- og teamstrukturer med SSO per organisasjon.

Hvorfor kjøre Logto på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
Kom i gang
Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole på

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