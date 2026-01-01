Installer Logto med ett klikk.
Omfattende identitets- og autentiseringsplattform med OAuth 2.0, OIDC og støtte for bedrifts-SSO.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Logto
Logto er en moderne plattform for identitets- og tilgangsstyring som tilbyr komplett autentiseringsinfrastruktur for web-, mobil- og API-applikasjoner. Den implementerer OAuth 2.0, OpenID Connect og SAML ut av esken, med ferdigbygde UI-komponenter for pålogging, integrasjoner for sosial pålogging, MFA og rollebasert tilgangskontroll — slik at team kan legge til produksjonsklar autentisering uten å bygge det fra bunnen av.
Selvhosting av Logto på din VPS gir deg ubegrensede brukere til en fast kostnad, full datasuverenitet over legitimasjon og sesjonsdata, og fleksibiliteten til å møte krav til datalagring eller samsvar som tredjeparts autentiseringstjenester ikke kan tilfredsstille.
Viktige funksjoner i Logto
OAuth 2.0 og OIDC
Bransjestandardprotokoller for å sikre applikasjoner og API-er uten å skrive tilpasset autentiseringslogikk.
Integrasjoner for sosial pålogging
Legg til Google, GitHub, Microsoft og dusinvis av andre sosiale leverandører til enhver applikasjon med minimal konfigurasjon.
Multi-faktor autentisering
Beskytt kontoer med TOTP, SMS og e-post OTP multifaktorautentisering og passordfrie påloggingsflyter.
Rollebasert tilgangskontroll
Definer roller, tillatelser og omfang for å kontrollere nøyaktig hva hver bruker eller applikasjon kan få tilgang til.
Organisasjonsadministrasjon
Støtte flerleier SaaS-applikasjoner med innebygde organisasjons- og teamstrukturer med SSO per organisasjon.
Hvorfor kjøre Logto på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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