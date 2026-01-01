Tunarr gjør filmene, seriene og klippene som allerede er i dine Plex-, Jellyfin- eller Emby-biblioteker om til planlagte live-TV-kanaler som oppfører seg som en tradisjonell kabel-TV-oppstilling. Gjennom et nettleserbasert grensesnitt kan du programmere tidsluker, bygge sykliske og blokkbaserte blandinger, sette inn mid-roll fyllstoff, og kuratere temakanaler – og deretter eksponere resultatet som en HDHomeRun-kompatibel tuner eller en M3U-spilleliste som enhver IPTV-klient kan spille av.

Som den moderne etterfølgeren til dizqueTV, er Tunarr omskrevet på en raskere server med et nytt webgrensesnitt, native FFmpeg-transkoding og kontinuerlig vedlikehold. Selv-hosting av Tunarr på en VPS holder tuneren tilgjengelig fra hvor som helst, kjører kanalene dine døgnet rundt uten å binde opp en hjemmemaskin, og berører aldri de originale filene på medieserverne dine.