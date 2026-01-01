Installer Tunarr med ett klikk.
Bygg tilpassede live TV-kanaler fra dine Plex-, Jellyfin- og Emby-biblioteker med HDHomeRun-emulering.
Velg en VPS-plan for Tunarr
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Tunarr
Tunarr gjør filmene, seriene og klippene som allerede er i dine Plex-, Jellyfin- eller Emby-biblioteker om til planlagte live-TV-kanaler som oppfører seg som en tradisjonell kabel-TV-oppstilling. Gjennom et nettleserbasert grensesnitt kan du programmere tidsluker, bygge sykliske og blokkbaserte blandinger, sette inn mid-roll fyllstoff, og kuratere temakanaler – og deretter eksponere resultatet som en HDHomeRun-kompatibel tuner eller en M3U-spilleliste som enhver IPTV-klient kan spille av.
Som den moderne etterfølgeren til dizqueTV, er Tunarr omskrevet på en raskere server med et nytt webgrensesnitt, native FFmpeg-transkoding og kontinuerlig vedlikehold. Selv-hosting av Tunarr på en VPS holder tuneren tilgjengelig fra hvor som helst, kjører kanalene dine døgnet rundt uten å binde opp en hjemmemaskin, og berører aldri de originale filene på medieserverne dine.
Viktige funksjoner i Tunarr
Flerkildekanaler
Trekk programmer fra Plex, Jellyfin og Emby inn i en enkelt virtuell kanal uten å kopiere eller rekode de underliggende mediefilene.
HDHomeRun emulering
Tunarr etterligner en HDHomeRun nettverkstuner slik at Plex DVR, Jellyfin Live TV, Channels DVR og andre klienter finner den automatisk.
Avansert planlegging
Programmer kanaler med tidsluker, tilfeldige blandinger, blokkblandinger og temabaserte oppsett som kan gjentas i dager eller uker om gangen.
Mellomfyll
Sett inn reklamer, vignetter eller mellomprogrammer mellom programmer for å gjenskape en autentisk kringkastingsfølelse på hver kanal.
FFmpeg-omkoding
Innebygde FFmpeg-pipelines konverterer og setter sammen programmer fortløpende, med valgfri maskinvareakselerasjon på støttede GPU-er.
M3U-spillelisteutdata
Eksporter hver kanal som en M3U-spilleliste for avspilling i VLC, Kodi, Tivimate og enhver annen standardkompatibel IPTV-klient.
Hvorfor kjøre Tunarr på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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