Installer Dialoqbase med ett-klikks installasjon.
Selvhostet chatbot-bygger med en privat kunnskapsbase og utvidbare leverandører av språk- og innebyggingsmodeller.
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Hva du kan bygge med Dialoqbase
Dialoqbase er en åpen kildekode-plattform for å bygge tilpassede chatroboter basert på din egen kunnskapsbase. Dokumenter, nettsteder, PDF-er, GitHub-arkiver, lyd- og videoavskrifter kan inntas og indekseres ved hjelp av PostgreSQL med pgvector, og deretter spørres gjennom enhver støttet språkmodell — OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama, eller en selvhostet Local AI-instans. Bytte av leverandører krever ikke reindeksering av kildene dine.
Selvhosting av Dialoqbase på din egen VPS holder proprietære dokumenter, samtalelogg og leverandør-API-nøkler under din kontroll, uten meldingsbaserte avgifter eller tredjeparts SaaS-låsing. Innebygde kanalintegrasjoner lar deg publisere den samme boten til Telegram, Discord, WhatsApp, eller en innbyggbar nettwidget.
Viktige funksjoner i Dialoqbase
Privat kunnskapsbase
Last inn PDF-er, nettsteder, nettstedskart, Word-dokumenter, GitHub-repositorier, ren tekst og lyd- eller videoavskrifter for å forankre hver bot i dine egne data.
Flerleverandør LLM-er
Bytt mellom OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama og Lokal AI uten å reindeksere kildene dine eller omskrive prompter.
Postgres vektorsøk
Vektorinnleiringer lever i PostgreSQL med pgvector, slik at én enkelt database driver metadata, samtalelogg og likhetssøk.
Kanalintegrasjoner
Publisere den samme boten til Telegram, Discord, WhatsApp eller en innbyggbar nettwidget fra én enkelt konfigurasjon.
Innbyggbar web-widget
Legg inn en kort skript-tag på et hvilket som helst nettsted for å vise boten din som en flytende chat-widget uten å skrive front-end-kode.
REST API-tilgang
Et REST API lar deg utløse samtaler, trene på nytt på nye kilder og sende svar inn i egendefinerte applikasjoner og automatiseringer.
Hvorfor kjøre Dialoqbase på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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