Dialoqbase er en åpen kildekode-plattform for å bygge tilpassede chatroboter basert på din egen kunnskapsbase. Dokumenter, nettsteder, PDF-er, GitHub-arkiver, lyd- og videoavskrifter kan inntas og indekseres ved hjelp av PostgreSQL med pgvector, og deretter spørres gjennom enhver støttet språkmodell — OpenAI, Anthropic, Google, Fireworks, Ollama, eller en selvhostet Local AI-instans. Bytte av leverandører krever ikke reindeksering av kildene dine.

Selvhosting av Dialoqbase på din egen VPS holder proprietære dokumenter, samtalelogg og leverandør-API-nøkler under din kontroll, uten meldingsbaserte avgifter eller tredjeparts SaaS-låsing. Innebygde kanalintegrasjoner lar deg publisere den samme boten til Telegram, Discord, WhatsApp, eller en innbyggbar nettwidget.