Crucix er en OSINT (åpen kildekode-etterretning) plattform som konsoliderer data fra 27 offentlige kilder – inkludert NASA FIRMS satellittbilder, maritim AIS-sporing, ACLED konfliktdata, FRED økonomiske indikatorer og sosiale sentimentstrømmer – inn i et enkelt sanntidsdashbord med en WebGL-drevet 3D-globus. Data oppdateres automatisk hvert 15. minutt, noe som gir deg kontinuerlig situasjonsbevissthet uten manuell inngripen.

Plattformen leverer flernivåvarsler (FLASH, PRIORITERT, RUTINE) via Telegram og Discord, LLM-genererte handelsideer og toveis bot-kommandoer for briefinger ved behov. Selv-hosting av Crucix på din VPS holder alle API-nøkler og etterretningsarkiver på din egen infrastruktur, sikrer uavbrutt datainnsamling og gir deg full kontroll over oppbevaring og tilgang.