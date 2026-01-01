Installer Crucix med ett klikk.
OSINT-etterretningsplattform som aggregerer 27 globale datakilder i sanntid inn i et samlet 3D-dashbord.
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Hva du kan bygge med Crucix
Crucix er en OSINT (åpen kildekode-etterretning) plattform som konsoliderer data fra 27 offentlige kilder – inkludert NASA FIRMS satellittbilder, maritim AIS-sporing, ACLED konfliktdata, FRED økonomiske indikatorer og sosiale sentimentstrømmer – inn i et enkelt sanntidsdashbord med en WebGL-drevet 3D-globus. Data oppdateres automatisk hvert 15. minutt, noe som gir deg kontinuerlig situasjonsbevissthet uten manuell inngripen.
Plattformen leverer flernivåvarsler (FLASH, PRIORITERT, RUTINE) via Telegram og Discord, LLM-genererte handelsideer og toveis bot-kommandoer for briefinger ved behov. Selv-hosting av Crucix på din VPS holder alle API-nøkler og etterretningsarkiver på din egen infrastruktur, sikrer uavbrutt datainnsamling og gir deg full kontroll over oppbevaring og tilgang.
Viktige funksjoner i Crucix
27 OSINT-kilder
Aggregerer satellitt-, maritim-, luftfarts-, konflikt-, økonomi- og sosial sentimentdata parallelt, med gradvis nedgradering når en kilde er utilgjengelig.
3D-visualisering av globus
WebGL-drevet globus viser hendelser geografisk, noe som gjør det enkelt å korrelere hendelser på tvers av regioner med et øyekast.
Flerlags varselsystem
Leverer FLASH-, PRIORITETS- og RUTINE-varsler via Telegram og Discord slik at kritiske utviklinger når deg umiddelbart.
LLM-intelligensanalyse
Integreres med Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini og andre leverandører for å generere handelsideer og intelligente signalsammendrag fra innsamlede data.
Toveis bot-kommandoer
Be om statuskontroller ved behov, utløs manuelle skanninger og motta briefinger direkte via Telegram- eller Discord-botkommandoer.
Hvorfor kjøre Crucix på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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