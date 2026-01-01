Opptil 69 % rabatt for Crucix

Installer Crucix med ett klikk.

OSINT-etterretningsplattform som aggregerer 27 globale datakilder i sanntid inn i et samlet 3D-dashbord.

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Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr 66,99 /mnd
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Installer Crucix med ett klikk.

Velg en VPS-plan for Crucix

68% rabatt
KVM 1
kr 210,99
kr 66,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 1 607,76 (vanlig pris kr 5 063,76). Fornyes på kr 144,99/mnd.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 2 327,76 (vanlig pris kr 6 215,76). Fornyes på kr 180,99/mnd.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 3 191,76 (vanlig pris kr 10 415,76). Fornyes på kr 336,99/mnd.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 6 359,76 (vanlig pris kr 18 791,76). Fornyes på kr 601,99/mnd.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr 210,99
kr 66,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 1 607,76 (vanlig pris kr 5 063,76). Fornyes på kr 144,99/mnd.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr 258,99
kr 96,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 2 327,76 (vanlig pris kr 6 215,76). Fornyes på kr 180,99/mnd.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr 433,99
kr 132,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 3 191,76 (vanlig pris kr 10 415,76). Fornyes på kr 336,99/mnd.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr 782,99
kr 264,99 /mnd
Velg plan
Få 24 måneder for kr 6 359,76 (vanlig pris kr 18 791,76). Fornyes på kr 601,99/mnd.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Crucix

Crucix er en OSINT (åpen kildekode-etterretning) plattform som konsoliderer data fra 27 offentlige kilder – inkludert NASA FIRMS satellittbilder, maritim AIS-sporing, ACLED konfliktdata, FRED økonomiske indikatorer og sosiale sentimentstrømmer – inn i et enkelt sanntidsdashbord med en WebGL-drevet 3D-globus. Data oppdateres automatisk hvert 15. minutt, noe som gir deg kontinuerlig situasjonsbevissthet uten manuell inngripen.

Plattformen leverer flernivåvarsler (FLASH, PRIORITERT, RUTINE) via Telegram og Discord, LLM-genererte handelsideer og toveis bot-kommandoer for briefinger ved behov. Selv-hosting av Crucix på din VPS holder alle API-nøkler og etterretningsarkiver på din egen infrastruktur, sikrer uavbrutt datainnsamling og gir deg full kontroll over oppbevaring og tilgang.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Crucix

27 OSINT-kilder

Aggregerer satellitt-, maritim-, luftfarts-, konflikt-, økonomi- og sosial sentimentdata parallelt, med gradvis nedgradering når en kilde er utilgjengelig.

3D-visualisering av globus

WebGL-drevet globus viser hendelser geografisk, noe som gjør det enkelt å korrelere hendelser på tvers av regioner med et øyekast.

Flerlags varselsystem

Leverer FLASH-, PRIORITETS- og RUTINE-varsler via Telegram og Discord slik at kritiske utviklinger når deg umiddelbart.

LLM-intelligensanalyse

Integreres med Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini og andre leverandører for å generere handelsideer og intelligente signalsammendrag fra innsamlede data.

Toveis bot-kommandoer

Be om statuskontroller ved behov, utløs manuelle skanninger og motta briefinger direkte via Telegram- eller Discord-botkommandoer.

Hvorfor kjøre Crucix på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Anbefalt serverplassering:

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole på

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