Easy!Appointments er en omfattende, åpen kildekode-basert planleggingsplattform som lar tjenestebaserte bedrifter tilby online timebestilling uten å betale gebyrer per bestilling eller akseptere plattformlåsing. Kunder ser tilgjengelighet i sanntid og bestiller timer selv, noe som reduserer telefonforstyrrelser og manuell kalenderadministrasjon for ansatte.

Systemet støtter flere tjenesteleverandører med uavhengige kalendere, tilpassbare bestillingsskjemaer og automatiserte e-postpåminnelser som reduserer fravær. Google Kalender-synkronisering holder tidsplaner synkronisert med verktøy ansatte allerede bruker. Bransjer fra helsevesen og skjønnhet til rådgivning og utdanning stoler på Easy!Appointments for sitt rene grensesnitt og fleksible konfigurasjon. Denne implementeringen kobler applikasjonen med en MySQL-database for pålitelig vedvarende lagring av planleggingsdata.