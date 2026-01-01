Installer Easy!Appointments med ett klikk.
Gratis åpen kildekode-system for avtalebestilling med selvbetjent timebestilling for kunder, kalendere for flere tilbydere og automatiserte e-postvarsler.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Easy!Appointments
Easy!Appointments er en omfattende, åpen kildekode-basert planleggingsplattform som lar tjenestebaserte bedrifter tilby online timebestilling uten å betale gebyrer per bestilling eller akseptere plattformlåsing. Kunder ser tilgjengelighet i sanntid og bestiller timer selv, noe som reduserer telefonforstyrrelser og manuell kalenderadministrasjon for ansatte.
Systemet støtter flere tjenesteleverandører med uavhengige kalendere, tilpassbare bestillingsskjemaer og automatiserte e-postpåminnelser som reduserer fravær. Google Kalender-synkronisering holder tidsplaner synkronisert med verktøy ansatte allerede bruker. Bransjer fra helsevesen og skjønnhet til rådgivning og utdanning stoler på Easy!Appointments for sitt rene grensesnitt og fleksible konfigurasjon. Denne implementeringen kobler applikasjonen med en MySQL-database for pålitelig vedvarende lagring av planleggingsdata.
Viktige funksjoner i Easy!Appointments
Kunde selvbestilling
Kunder ser tilgjengelighet i sanntid og bestiller timer på nett uten frem og tilbake med ansatte.
Kalendere for flere leverandører
Administrerer individuelle kalendere og tilgjengelighetsvinduer for hver tjenesteleverandør, noe som forhindrer dobbeltbookinger på tvers av team.
Automatiske varsler
Sender automatisk bekreftelses- og påminnelses-e-poster, noe som reduserer fraværsprosenten uten manuell oppfølging.
Google Kalender-synkronisering
Synkroniserer bestillinger med Google Kalender slik at leverandører ser avtaler ved siden av resten av timeplanen deres.
Tilpassbare bestillingsskjemaer
Tilpass feltene kundene fyller ut ved bestilling for å fange opp informasjonen hver tjenestetype krever.
Hvorfor kjøre Easy!Appointments på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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