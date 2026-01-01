Chatpad AI er et rent, åpen kildekode webgrensesnitt for OpenAIs GPT-modeller som lagrer hver samtale og API-nøkkel i nettleserens lokale lagring i stedet for på eksterne servere. Det er ingen sporing, ingen informasjonskapsler og ingen server-side logging — dine prompter og svar går direkte fra nettleseren din til OpenAI API-et og ingen andre steder.

Selv-hosting av Chatpad AI gir team et delt, alltid tilgjengelig ChatGPT-grensesnitt på selskapets infrastruktur, sentraliserer API-bruksfakturering og gir pålitelig tilgang uavhengig av OpenAIs forbrukertjenestes tilgjengelighet eller policyendringer.