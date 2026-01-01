Installer Chatpad AI med ett-klikks installasjon.
Personvernfokusert ChatGPT-grensesnitt som lagrer alle samtaler lokalt uten sporing eller datainnsamling.
Velg en VPS-plan for Chatpad AI
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Chatpad AI
Chatpad AI er et rent, åpen kildekode webgrensesnitt for OpenAIs GPT-modeller som lagrer hver samtale og API-nøkkel i nettleserens lokale lagring i stedet for på eksterne servere. Det er ingen sporing, ingen informasjonskapsler og ingen server-side logging — dine prompter og svar går direkte fra nettleseren din til OpenAI API-et og ingen andre steder.
Selv-hosting av Chatpad AI gir team et delt, alltid tilgjengelig ChatGPT-grensesnitt på selskapets infrastruktur, sentraliserer API-bruksfakturering og gir pålitelig tilgang uavhengig av OpenAIs forbrukertjenestes tilgjengelighet eller policyendringer.
Viktige funksjoner i Chatpad AI
Lokal datalagring
Alle samtaler og API-nøkler ligger i nettleserens lokale lagring, så ingen tredjepartstjeneste noensinne ser dine forespørsler eller svar.
Ingen konto nødvendig
Legg til din OpenAI API-nøkkel i innstillingene og begynn å chatte umiddelbart — ingen registrering, ingen abonnementer, ingen bruksadvarsler som avbryter arbeidsflyten din.
Samtaleeksport
Eksporter og importer samtaler som filer slik at du kan sikkerhetskopiere viktige chatter eller fortsette dem etter å ha byttet enhet.
Ryddig fokusert grensesnitt
Et distraksjonsfritt design fjerner premium mersalg og funksjonsbegrensninger, og holder fokuset utelukkende på samtalen.
Multimodellstøtte
Bytt mellom GPT-4, GPT-4 Turbo, GPT-3.5 Turbo og andre OpenAI-modeller fra det samme grensesnittet uten å bytte verktøy.
Hvorfor kjøre Chatpad AI på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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