Installer Kapowarr med ett klikk-installasjon.
Selvhostet administrasjonsverktøy for tegneseriebibliotek som automatisk laster ned, organiserer og administrerer din digitale tegneseriesamling.
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Hva du kan bygge med Kapowarr
Kapowarr er et selvhostet administrasjonsverktøy for tegneseriebibliotek bygget for arr-økosystemet, designet for å automatisere nedlasting, omdøping og organisering av digitale tegneserieutgaver, bind og grafiske romaner. I likhet med Sonarr for TV-serier eller Radarr for filmer, lar Kapowarr deg legge til titler du ønsker å følge, og søker deretter automatisk etter og laster ned nye utgaver etter hvert som de blir tilgjengelige fra en rekke støttede kilder.
Applikasjonen kan importere eksisterende tegneseriebiblioteker, konvertere filformater og organisere filer i henhold til tilpassbare navneskjemaer. Å kjøre Kapowarr på en VPS holder biblioteket ditt tilgjengelig fra hvor som helst, samtidig som det automatiserer vedlikeholdsarbeidet som ellers ville krevd kontinuerlig manuelt arbeid.
Viktige funksjoner i Kapowarr
Automatiserte problemnedlastinger
Legg til bind du vil følge, og Kapowarr søker automatisk etter og laster ned nye utgaver når de blir utgitt.
Import og organisering av bibliotek
Importer et eksisterende tegneseriebibliotek og la Kapowarr gi nytt navn til, flytte og organisere filer i henhold til ditt foretrukne navneskjema.
Flerkildenedlasting
Last ned fra DDL-lenker, Pixeldrain, Mega og mange andre kilder med konfigurerbare kvalitets- og formatinnstillinger.
Formatkonvertering
Automatisk pakke ut og konvertere nedlastede arkivfiler til ditt foretrukne tegneserieformat under importprosessen.
Manuell og autosøk
Bruk ett-klikks overvåket søk for å hente hele volumer automatisk, eller bla gjennom og velg spesifikke utgivelser med manuelt søk.
Hvorfor kjøre Kapowarr på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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