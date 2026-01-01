Kapowarr er et selvhostet administrasjonsverktøy for tegneseriebibliotek bygget for arr-økosystemet, designet for å automatisere nedlasting, omdøping og organisering av digitale tegneserieutgaver, bind og grafiske romaner. I likhet med Sonarr for TV-serier eller Radarr for filmer, lar Kapowarr deg legge til titler du ønsker å følge, og søker deretter automatisk etter og laster ned nye utgaver etter hvert som de blir tilgjengelige fra en rekke støttede kilder.

Applikasjonen kan importere eksisterende tegneseriebiblioteker, konvertere filformater og organisere filer i henhold til tilpassbare navneskjemaer. Å kjøre Kapowarr på en VPS holder biblioteket ditt tilgjengelig fra hvor som helst, samtidig som det automatiserer vedlikeholdsarbeidet som ellers ville krevd kontinuerlig manuelt arbeid.