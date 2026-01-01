Installer Kener med ett-klikks installasjon.
En statussideplattform med åpen kildekode for overvåking av tjenester og kommunikasjon av hendelser til brukere i sanntid.
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Hva du kan bygge med Kener
Kener er et åpen kildekode-system for statussider bygget med SvelteKit som lar team overvåke tjenester og kommunisere driftsforstyrrelser transparent. Det støtter flere monitortyper — HTTP/API-endepunkter, TCP, DNS, SSL-sertifikater, ping, SQL-spørringer, heartbeats og spillservere — hver sporet og vist på en offentlig statusside med opptidshistorikk og responstidsdiagrammer.
Selv-hosting av Kener på din VPS holder alle overvåkingsdata og hendelseshistorikk under din kontroll. Den inkluderte Redis-instansen håndterer jobbkøer og hurtigbufring, mens applikasjonsdata lagres i SQLite som standard — ingen ekstern database er nødvendig. Den første brukeren som registrerer seg på instansen, blir administratoren.
Viktige funksjoner i Kener
Flerprotokoll-overvåking
Overvåk HTTP-endepunkter, TCP-porter, DNS-oppføringer, SSL-sertifikater, ping-mål, heartbeats og spillservere fra ett enkelt dashbord.
Hendelseshåndtering
Opprett hendelsesrapporter med tidsstemplede statuslinjer, legg ut pågående oppdateringer og arkiver løsninger for en transparent historikk over driftsforstyrrelser.
Planlagt vedlikehold
Kunngjør planlagt nedetid på forhånd slik at brukere ser kommende vedlikeholdsvinduer på statussiden før tjenesten avbrytes.
Flerkanalsvarsler
Varsle teamet ditt via e-post, Slack, Discord eller webhooks i det øyeblikket en monitor endrer status eller gjenoppretter.
Innbyggbare statusmerker
Legg til live statusmerker eller iframes i dokumentasjonen, på nettstedet eller i app-dashbordet ditt for å vise tjenestestatus direkte.
Rollebasert tilgang
Inviter teammedlemmer med ulike roller for å samarbeide om hendelsesoppdateringer og overvåke konfigurasjon uten å dele administratortilgang.
Hvorfor kjøre Kener på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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