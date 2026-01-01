Kener er et åpen kildekode-system for statussider bygget med SvelteKit som lar team overvåke tjenester og kommunisere driftsforstyrrelser transparent. Det støtter flere monitortyper — HTTP/API-endepunkter, TCP, DNS, SSL-sertifikater, ping, SQL-spørringer, heartbeats og spillservere — hver sporet og vist på en offentlig statusside med opptidshistorikk og responstidsdiagrammer.

Selv-hosting av Kener på din VPS holder alle overvåkingsdata og hendelseshistorikk under din kontroll. Den inkluderte Redis-instansen håndterer jobbkøer og hurtigbufring, mens applikasjonsdata lagres i SQLite som standard — ingen ekstern database er nødvendig. Den første brukeren som registrerer seg på instansen, blir administratoren.