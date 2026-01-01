Installer LLDAP med ett klikk.
Lettvekt autentiseringsserver som tilbyr en forenklet LDAP-backend med en bestemt tilnærming for selvhostede applikasjoner.
Velg en VPS-plan for LLDAP
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med LLDAP
LLDAP er en lettvektig, meningsstyrt autentiseringsserver som eksponerer et standard LDAP-grensesnitt støttet av et brukervennlig web-administrasjonsgrensesnitt. Der tradisjonelle LDAP-oppsett krever hundrevis av sider med skjema, ACL-er og slapd-konfigurasjon, leverer LLDAP fornuftige standardinnstillinger ut av esken: forhåndsdefinerte bruker-/gruppe-/e-postskjemaer, en grafisk brukerbehandler og en enkelt binærfil som starter på millisekunder.
Selvhosting av LLDAP på din VPS gir deg én enkelt kilde til sannhet for brukerkontoer på tvers av alle selvhostede applikasjoner som snakker LDAP — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana og dusinvis flere — uten den operasjonelle overheaden til OpenLDAP. Brukere bor på ett sted, passordendringer sprer seg overalt, og grupper kontrollerer tilgang sentralt.
Viktige funksjoner i LLDAP
LDAP for resten av oss
Standardkompatibel LDAP-server med fornuftige standardinnstillinger slik at apper som forventer OpenLDAP bare fungerer, uten byrden med skjema- og ACL-vedlikehold.
Web admin-grensesnitt
Administrer brukere, grupper og medlemskap via et grafisk grensesnitt — ingen ldif-filer, ingen kommandolinje-ldapadd, ingen skjema-redigering.
Én sannhetskilde
Alle selvhostede apper leser fra én brukerdatabase, så passordendringer, deaktiveringer og oppdateringer av gruppemedlemskap gjelder overalt samtidig.
GraphQL Admin-API
Automatiser klargjøring og gruppeadministrasjon via et typet GraphQL API i tillegg til det standard LDAP bind/søk-grensesnittet.
Arbeidsflyt for tilbakestilling av passord
Innebygd e-postbasert flyt for tilbakestilling av passord for sluttbrukere, slik at administratorer ikke blir en brukerstøtte for glemte passord.
Lite fotavtrykk
En enkelt Rust-binærfil med SQLite-vedvarende lagring bruker minimal CPU og RAM, og etterlater plass på VPS-en for appene som faktisk trenger det.
Hvorfor kjøre LLDAP på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.