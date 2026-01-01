LLDAP er en lettvektig, meningsstyrt autentiseringsserver som eksponerer et standard LDAP-grensesnitt støttet av et brukervennlig web-administrasjonsgrensesnitt. Der tradisjonelle LDAP-oppsett krever hundrevis av sider med skjema, ACL-er og slapd-konfigurasjon, leverer LLDAP fornuftige standardinnstillinger ut av esken: forhåndsdefinerte bruker-/gruppe-/e-postskjemaer, en grafisk brukerbehandler og en enkelt binærfil som starter på millisekunder.

Selvhosting av LLDAP på din VPS gir deg én enkelt kilde til sannhet for brukerkontoer på tvers av alle selvhostede applikasjoner som snakker LDAP — Nextcloud, Vaultwarden, Authelia, Jellyfin, Gitea, Grafana og dusinvis flere — uten den operasjonelle overheaden til OpenLDAP. Brukere bor på ett sted, passordendringer sprer seg overalt, og grupper kontrollerer tilgang sentralt.