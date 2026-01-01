Installer NZBGet med ett-klikks installasjon.
Effektiv Usenet binær nedlaster skrevet i C++ med et polert webgrensesnitt og et bredt automatiseringsøkosystem.
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Hva du kan bygge med NZBGet
NZBGet er en høyytelses binær nedlaster for Usenet, skrevet i C++, designet for maksimal gjennomstrømning og minimalt CPU- og minnebruk. Den laster ned NZB-filer fra Usenet-servere, reparerer ufullstendige innlegg med PAR2, pakker ut RAR-arkiver, og overfører de endelige filene til etterbehandlingsskript eller Arr-applikasjoner – alt fra et responsivt webgrensesnitt som kjører på praktisk talt all maskinvare.
Selv-hosting av NZBGet på en VPS holder nedlastingene dine i gang 24/7 på et raskt nettverk uten å binde opp en hjemme-PC. Den passer naturlig med Sonarr, Radarr, Lidarr og andre automatiseringsverktøy som overfører NZB-URL-er via REST API-et.
Viktige funksjoner i NZBGet
Bransjeledende gjennomstrømning
C++-kodebasen belaster raske Usenet-tilkoblinger fullt ut med minimalt CPU- og minneforbruk, og etterlater rom for andre tjenester på samme VPS.
PAR2-reparasjon og utpakking
Automatisk verifisering, reparasjon av skadede innlegg og RAR/RAR5-utpakking, slik at fullførte nedlastinger havner i biblioteket ditt klare til bruk.
Servarr-klar REST API
Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr og lignende verktøy leverer NZB-er direkte gjennom det godt støttede JSON-RPC API-et.
Kraftig etterbehandling
Skript som utløses ved hvert nedlastingssteg lar deg utløse skanninger av mediebiblioteket, varsler, transkoding, eller en tilpasset arbeidsflyt per kategori.
Responsivt web-brukergrensesnitt
Rent nettlesergrensesnitt med køhåndtering, statistikk per server og full tilgang til konfigurasjon — fungerer sømløst på stasjonære og mobile enheter.
Hvorfor kjøre NZBGet på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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