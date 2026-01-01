NZBGet er en høyytelses binær nedlaster for Usenet, skrevet i C++, designet for maksimal gjennomstrømning og minimalt CPU- og minnebruk. Den laster ned NZB-filer fra Usenet-servere, reparerer ufullstendige innlegg med PAR2, pakker ut RAR-arkiver, og overfører de endelige filene til etterbehandlingsskript eller Arr-applikasjoner – alt fra et responsivt webgrensesnitt som kjører på praktisk talt all maskinvare.

Selv-hosting av NZBGet på en VPS holder nedlastingene dine i gang 24/7 på et raskt nettverk uten å binde opp en hjemme-PC. Den passer naturlig med Sonarr, Radarr, Lidarr og andre automatiseringsverktøy som overfører NZB-URL-er via REST API-et.