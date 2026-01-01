ByteStash er en selvhostet webapplikasjon for lagring, organisering og deling av kodebiter i et enkelt søkbart bibliotek. Den støtter dusinvis av programmeringsspråk med full syntaksutheving, lar deg filtrere etter språk eller nøkkelord, feste favoritter for rask tilgang og dele kodebiter offentlig uten å kreve kontoer fra mottakere.

I motsetning til skybaserte kodebitverktøy, kjører ByteStash utelukkende på din egen infrastruktur med en lettvekts SQLite-database — ingen eksterne tjenester er nødvendige. Den leveres med et komplett REST API med Swagger-dokumentasjon og valgfri OpenID Connect-integrasjon, noe som gjør den like egnet for solo-utviklere og team som bruker sentralisert identitetsadministrasjon.