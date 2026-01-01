Installer ByteStash med ett-klikks installasjon.
Selvhostet kodebitbehandler med syntaksutheving, fulltekstsøk og valgfri SSO for utviklere og team.
Velg en VPS-plan for ByteStash
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med ByteStash
ByteStash er en selvhostet webapplikasjon for lagring, organisering og deling av kodebiter i et enkelt søkbart bibliotek. Den støtter dusinvis av programmeringsspråk med full syntaksutheving, lar deg filtrere etter språk eller nøkkelord, feste favoritter for rask tilgang og dele kodebiter offentlig uten å kreve kontoer fra mottakere.
I motsetning til skybaserte kodebitverktøy, kjører ByteStash utelukkende på din egen infrastruktur med en lettvekts SQLite-database — ingen eksterne tjenester er nødvendige. Den leveres med et komplett REST API med Swagger-dokumentasjon og valgfri OpenID Connect-integrasjon, noe som gjør den like egnet for solo-utviklere og team som bruker sentralisert identitetsadministrasjon.
Viktige funksjoner i ByteStash
Syntaksutheving
Støtter dusinvis av programmeringsspråk slik at hvert kodeutdrag gjengis med nøyaktig, lesbar syntaksfarging.
Fulltekstsøk
Søk og filtrer hele kodebitbiblioteket ditt etter språk, nøkkelord eller tagg for å finne nøyaktig det du trenger på sekunder.
Offentlig deling
Del individuelle utdrag eller samlinger via offentlige lenker — mottakere trenger ikke en konto for å se dem.
REST API-tilgang
Full CRUD API med innebygd Swagger-dokumentasjon lar deg integrere henting av kodebiter i skript, editorer eller CI-pipelines.
SSO-integrasjon
Koble til enhver OpenID Connect-leverandør for å aktivere enkeltpålogging for team som allerede bruker sentralisert identitetsadministrasjon.
Hvorfor kjøre ByteStash på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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